「師心我心」新書發表會 黃達夫將投身醫界中16位導師故事集結成冊

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
和信治癌中心醫院與天下文化今天舉行「師心我心」新書發表會，和信治癌中心醫院創辦人黃達夫醫師（中），投身醫界六十年中16位導師故事集結成冊，提出「科學、實證、人道」的行醫準則，公益平台文化基金會董事長嚴長壽（左三）、台大醫學院長吳明賢（左一）、衛福部長石崇良（右四）、衛福部健保署長陳亮妤（左二）、作家侯文詠（右二）、和信癌醫腫瘤內科主任鍾奇峰（右一）、和信癌醫放射腫瘤科主任蔡玉真（左四）、和信癌醫麻醉科主治醫師彭文玲（右三）等人與會合影。記者許正宏／攝影
和信治癌中心醫院與天下文化今天舉行「師心我心」新書發表會，和信治癌中心醫院創辦人黃達夫醫師，投身醫界六十年中16位導師故事集結成冊，提出「科學、實證、人道」的行醫準則，遠見，天下文化事業群創辦人高希均、公益平台文化基金會董事長嚴長壽、台大醫學院院長吳明賢、衛生福利部部長石崇良等人與會出席致詞，並由作家侯文詠擔任主持，導讀作者黃達夫與和信治癌中心醫院腫瘤內科主任鍾奇峰、和信治癌中心醫院放射腫瘤科主任蔡玉真、和信治癌中心醫院麻醉科碩學主治醫師彭文玲共同與談，將本書所傳達的核心精神——「直接從照顧病人中學習」以及「追求大圓的關懷與熱情」，跨越國界的「費城精神」與「杜克價值」傳承給新一代台灣醫界人才。

和信治癌中心醫院與天下文化今天舉行「師心我心」新書發表會，和信治癌中心醫院創辦人黃達夫醫師，投身醫界六十年中16位導師故事集結成冊，提出「科學、實證、人道」的行醫準則，衛生福利部部長石崇良（圖）等人與會出席致詞。記者許正宏／攝影
和信治癌中心醫院與天下文化今天舉行「師心我心」新書發表會，和信治癌中心醫院創辦人黃達夫（中）醫師，投身醫界六十年中16位導師故事集結成冊，提出「科學、實證、人道」的行醫準則，並由作家侯文詠（右一）擔任主持，導讀作者黃達夫與和信癌醫腫瘤內科主任鍾奇峰（左一）、和信癌醫放射腫瘤科主任蔡玉真（左二）、和信癌醫麻醉科主治醫師彭文玲（右二）共同與談，將本書所傳達的核心精神——「直接從照顧病人中學習」以及「追求大圓的關懷與熱情」，跨越國界的「費城精神」與「杜克價值」傳承給新一代台灣醫界人才。記者許正宏／攝影
