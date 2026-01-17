「師心我心」新書發表會 黃達夫將投身醫界中16位導師故事集結成冊

和信治癌中心醫院與天下文化今天舉行「師心我心」新書發表會，和信治癌中心醫院創辦人黃達夫醫師，投身醫界六十年中16位導師故事集結成冊，提出「科學、實證、人道」的行醫準則，遠見，天下文化事業群創辦人高希均、公益平台文化基金會董事長嚴長壽、台大醫學院院長吳明賢、衛生福利部部長石崇良等人與會出席致詞，並由作家侯文詠擔任主持，導讀作者黃達夫與和信治癌中心醫院腫瘤內科主任鍾奇峰、和信治癌中心醫院放射腫瘤科主任蔡玉真、和信治癌中心醫院麻醉科碩學主治醫師彭文玲共同與談，將本書所傳達的核心精神——「直接從照顧病人中學習」以及「追求大圓的關懷與熱情」，跨越國界的「費城精神」與「杜克價值」傳承給新一代台灣醫界人才。

