考生看過來！學測次日中南部恐飆28度 北、東部零星雨

中央社／ 台北17日電
氣象署表示，明（18）日僅基隆北海岸、大台北地區、東半部地區以及部分北部山區有零星降雨，西半部大致多雲到晴，北部、東半部高溫攝氏22至24度，中南部25至28度。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
氣象署表示，明（18）日僅基隆北海岸、大台北地區、東半部地區以及部分北部山區有零星降雨，西半部大致多雲到晴，北部、東半部高溫攝氏22至24度，中南部25至28度。聯合報系資料照／記者曾原信攝影

明天是學測第2天，氣象署表示，明天僅基隆北海岸、大台北地區、東半部地區以及部分北部山區有零星降雨，西半部大致多雲到晴，北部、東半部高溫攝氏22至24度，中南部25至28度。

115學年度學科能力測驗今天起至19日，中央氣象署預報員劉沛滕告訴中央社記者，今天雲量有稍微減少，相對穩定的天氣預計將持續到明天。

劉沛滕表示，明天僅基隆北海岸、大台北地區、東半部地區以及部分北部山區有零星降雨，西半部地區維持多雲到晴，他提到，目前東北風逐漸增強，19日東北季風會更明顯，基隆北海岸、大台北山區降雨情形將增加，而桃園以北、東半部可能出現零星降雨。

1月20日後天氣將出現較大變化，劉沛滕指出，大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團開始南下影響，迎風面新竹以北、東半部部分降雨，其中20日基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區留意可能有局部大雨。

劉沛滕表示，1月21日迎風面仍有較大雨勢，22日、23日水氣略減，但大台北地區、東半部地區及部分北部山區仍有機會降雨。

氣溫部分，劉沛滕表示，今天、明天溫度變化不大，北部、東半部高溫22至24度，而中南部25至28度。

劉沛滕指出，20日北部白天將明顯降溫，其他地區入夜後溫度也會顯著下降，預計最冷時間點將出現在21日晚間到22日，北部低溫12度，部分地區可能出現10、11度低溫，中部約13度，南部、東半部約14、15度，預測這波冷空氣持續到24日清晨，24日白天氣溫才會略微回升。

颱風動態部分，劉沛滕表示，輕度颱風洛鞍中心附近最大風速從每秒20公尺增加至25公尺，目前持續向北進行，主要是在菲律賓東方海面移動，預計19日後受北方東北風冷空氣影響，可能稍微減弱。

