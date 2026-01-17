彩霞教育基金會獲頒「114年教育部社會教育貢獻獎」

快訊

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
長期投入偏鄉及銀髮族音樂教育服務的財團法人台北市彩霞教育基金會，獲頒「114年教育部社會教育貢獻獎（團體組）」獎項。圖／彩霞教育基金會提供
表揚對推動終身學習貢獻的個人與團體的「教育部社會教育貢獻獎」在國立臺灣圖書館舉行的頒獎典禮，長期深耕音樂社會教育並致力於銀髮族藝術培力的「財團法人台北市彩霞教育基金會」，榮獲「114年教育部社會教育貢獻獎（團體組）」的肯定。

伴隨著老齡化社會的來臨，成立22年的台北市彩霞教育基金會在「用音樂服務社會」宗旨下，將藝術音樂資源帶入長照機構、偏鄉學校及社區角落，其貢獻獲得評審肯定，獲頒「114年教育部社會教育貢獻獎（團體組）」。

台北市彩霞教育基金會董事長陳哲宏表示「深耕音樂社教，創造銀髮生命力」是台北市彩霞教育基金會的核心價值，成立22年來所投入的資源，主要鎖定四大焦點領域，光是2025年，基金會的總受益人數就高達高10,332人，在更多社會資源導入下，預計2026年受益人數將再成長10%。陳哲宏強調深耕偏鄉藝術紮根、銀髮音樂長期陪伴、藝術培力在地化、跨世代音樂交流等，基金會秉持著「老吾老以及人之老，幼無幼以及人之幼」的信念，讓長輩站上舞台重拾自信，並帶動青銀共融的良善互動，鼓勵長輩站上舞台展現熱情、活力與多元才藝，希望藉此活動的舉辦能喚起社會大眾關注。

執行長陳欣意表示，獲得教育部社會教育貢獻獎是全體志工與同仁多年來默默耕耘的最佳鼓勵，基金會深信「音樂不只是表演，更是改變生命的力量」，未來將持續發展更具前瞻性的社會教育計畫，將這股溫暖的旋律擴散至更多需要關懷的族群。

