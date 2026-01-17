快訊

土地哪來？賴總統稱「國防部給的」 他轟造謠耍嘴皮：147億元買的

涉國安法？中天主播「馬德」林宸佑遭搜索收押 橋頭地檢署拒透露案情

諾貝爾獎、積體電路入題！學測自然解答看這裡 考生嘆「整頁都題目」寫不完

蘇花最美路段走入歷史 地方嘆：花蓮觀光、交通重擊縮影

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
和仁到大清水段被譽為蘇花最美路段，可惜403地震後多次嚴重坍方，行政院近日公告廢線。圖／公路邦協會常務理事邱正智提供
和仁到大清水段被譽為蘇花最美路段，可惜403地震後多次嚴重坍方，行政院近日公告廢線。圖／公路邦協會常務理事邱正智提供

舊蘇花和仁至大清水段廢線走入歷史，不少用路人回想與這段臨海道路的美麗相遇，嘆息「以後只能用設定年分的街景地圖來回憶了」。在地旅遊業者憂心，交通是否順暢攸關觀光，這段路的廢線正是縮影，恐怕讓遊客又開始思考到花蓮的交通安全及穩定性。

和仁到大清水段不到五公里長，這條道路既美麗又危險，在蘇花改還未通車的年代，是當地秀林鄉和平村民往南到花蓮的重要道路，接送孩子、到市區就醫，都靠這條道路。和平村長董蓮怡回憶，即使對景色已很熟悉，不少村民騎機車經過，還是不由自主停下腳步，看看無敵海景吹吹涼風，享受大自然的恩賜。

秀林張姓鄉民分享，父親過去在和平村和中地區工作，媽媽不會開車，騎摩托車背著襁褓中的她，從崇德一路北上找父親，「騎到這段最美路段，就知道目的地快到了。」

她大學畢業後回鄉工作時蘇花改還沒通車，北上仍只能走舊蘇花，考到駕照後父親安排「蘇花路考」，不只要面對左彎右拐的山路，開上和仁至大清水這段，還得注意上方落石，即便蘇花改通車後早已改線走仁水隧道，但進入蘇花公路還是不自覺繃緊神經。

403地震加上接連颱風、豪雨侵襲，花蓮聯外鐵、公路多次中斷，去年又發生馬太鞍溪堰塞湖洪災，讓花蓮觀光陷入低谷。張姓旅遊業者說，「蘇花最美路段」的廢線正是縮影，會讓遊客再次思考，來花蓮到底安不安全。

花蓮觀光協會理事長陳義豐認為正反映出旅遊交通安全的大問題。他說，花蓮兩大產業，一個是觀光、一個是農業，大家都希望能夠有一條安全的路，但接連而來的天災讓全台灣民眾很沒有信心，太魯閣的重創對花蓮觀光傷害也很大，他兩個月前帶全台最大郵輪公司拜會太管處，因為國際郵輪遊客發現太魯閣震後還在復建，沒辦法進去，就連花蓮港都不想泊靠，就可知道對整個花蓮觀光產業有多大的影響。

台9丁線67.7K的明隧道，圓拱造型搭配湛藍的太平洋，美景令人屏息。圖／公路邦協會常務理事邱正智提供
台9丁線67.7K的明隧道，圓拱造型搭配湛藍的太平洋，美景令人屏息。圖／公路邦協會常務理事邱正智提供
和仁到大清水段被譽為蘇花最美路段，可惜403地震後多次嚴重坍方，行政院近日公告廢線。圖／公路邦協會常務理事邱正智提供
和仁到大清水段被譽為蘇花最美路段，可惜403地震後多次嚴重坍方，行政院近日公告廢線。圖／公路邦協會常務理事邱正智提供
和仁到大清水段被譽為蘇花最美路段，可惜403地震後多次嚴重坍方，行政院近日公告廢線。圖／公路邦協會常務理事邱正智提供
和仁到大清水段被譽為蘇花最美路段，可惜403地震後多次嚴重坍方，行政院近日公告廢線。圖／公路邦協會常務理事邱正智提供

花蓮 馬太鞍溪 蘇花公路 地震 颱風 觀光

延伸閱讀

百里侯提名藍多處搞不定 藍憂：新北、台中以為是囊中物嗎？

不只墾丁！觀光人次腰斬 作家揭全台「旅遊寒冬」最慘族群

花蓮上百社工本月尚未領到薪水原因曝！ 縣府允諾「盡速補發」

花蓮原民警察獵槍走火誤擊友人 依過失致死送辦

相關新聞

中榮報告還在騙？醫材廠商動刀畫面曝光 衛福部長：不排除外部調查

台中榮總日前被爆出三名外科醫師，放任醫材廠商進入手術室執行手術，衛福部要求中榮提出調查報告，本周報告內容出爐，院方稱醫師...

天災悲歌⋯蘇花緊鄰太平洋最美路段廢線 3處絕美景點走入歷史

台9丁線舊蘇花公路和仁至大清水路段緊鄰太平洋，壯觀海景被譽為「蘇花最美路段」，但去年強震後土石鬆動多次落石阻斷交通，行政...

蘇花最美路段走入歷史 地方嘆：花蓮觀光、交通重擊縮影

舊蘇花和仁至大清水段廢線走入歷史，不少用路人回想與這段臨海道路的美麗相遇，嘆息「以後只能用設定年分的街景地圖來回憶了」。...

蔬菜農藥殘留爭議 新北：檢驗嚴謹、盼解溯源瓶頸

新北市府查獲量販店的菠菜農藥殘留過量，但雲林縣衛生局以「混貨之虞」只輔導農友用藥未處罰。新北衛生局今天強調，確實以未拆封...

六大醫院工會籲三班護病比速入法 86.7%醫院已達標勿再延宕

民眾黨團提案「醫療法」修法，推進三班護病比入法進程，草案中針對未達護理人力標準違法醫院，主管機關得處以罰鍰、最重得予停業...

影／台灣現代陶藝重要推手！陶藝大師李茂宗特展今在苗栗陶博館登場

苗栗陶瓷博物館今天起推出「台灣陶藝薪傳成就獎」李茂宗特展，向這位86歲高齡的國際陶藝大師致敬，李茂宗被譽為台灣現代陶藝的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。