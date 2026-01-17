中榮報告還在騙？醫材廠商動刀畫面曝光 衛福部長：不排除外部調查

台中榮總日前被爆出三名外科醫師，放任醫材廠商進入手術室執行手術，衛福部要求中榮提出調查報告，本周報告內容出爐，院方稱醫師未依規定申請，但「廠商沒有動刀」。不過，「知新聞」刊登最新畫面，揭露醫材廠商持手術器械，在開刀房為病人執行手術。對此，衛福部長石崇良今表示，衛福部將嚴查嚴辦，調查報告有所缺漏，不排除組成專案小組，啟動外部調查。

石崇良說，衛福部絕對不允許非醫事人員執行醫療業務，有關媒體露出影像，他已移請醫事司重新查明案情，並與台中市政府衛生局討論，甚至不排除組成專案小組，進行實地調查，手術為醫療核心業務，一定要由醫師親自執行，不能委由非醫事人員進行，否則已涉及「密醫行為」，一定嚴查、嚴辦，不允許這種事情發生在任何一家醫院，若調查報告有所缺漏，不排除外部調查。

另，外界關注護病比入法，民眾黨提出「醫療法」修法草案，納入護病比規範，但朝野協商無果。石崇良說，希望護病比保留彈性，各層級醫院均提出多項護理環境改善措施，包含導入科技協助等，是否提出衛福部版本草案，慕情仍在討論當中，「硬性用一致性數字，是否造成其他輔助人力、科技使用阻力，還需要討論。」

石崇良表示，除護病比入法，衛福部近期提出擴大住院整合照護計畫，要讓各家醫院聘用醫院照服員，減輕臨床護理人員及病人家屬負擔，目標要從目前5千床，擴大至急性病床半數、共3萬床都有醫院照服員協助照護，且「以本國人為主，外籍照服員只是一部分」，不論醫院照服員納入，或護病比訂定，均涉及疾病複雜程度、照護強度等，不同人力輔助措施，應一併討論。 衛福部長石崇良說重話，針對中榮發生醫材廠商動手術案件，衛福部將嚴查嚴辦，調查報告有所缺漏，不排除組成專案小組，啟動外部調查。記者林琮恩／攝影