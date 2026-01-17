蔬菜農藥殘留爭議 新北：檢驗嚴謹、盼解溯源瓶頸

快訊

中央社／ 新北17日電
新北市衛生局13日公布，抽驗市售春節應景食品，其中1件「巴西蘑菇」及1件「菠菜」檢出殘留農藥不合格，已命其下架回收。中央社
新北市衛生局13日公布，抽驗市售春節應景食品，其中1件「巴西蘑菇」及1件「菠菜」檢出殘留農藥不合格，已命其下架回收。中央社

新北市府查獲量販店的菠菜農藥殘留過量，但雲林縣衛生局以「混貨之虞」只輔導農友用藥未處罰。新北衛生局今天強調，確實以未拆封包裝的菠菜在實驗室嚴謹檢驗，稽查過程未混貨。

新北市府衛生局13日公布去年11月抽驗烏來老街販售的巴西蘑菇，含劇毒農藥Carbofuran（加保扶）；板橋愛買量販店販售的菠菜，驗出農藥Fipronil芬普尼與普芬尼代謝物超標，去年12月已下架。

不過，雲林縣動植物防疫所13日表示，新北抽驗採樣非屬原始未拆封包裝，恐有混貨之虞，所以將農友列為追蹤採樣對象，持續輔導用藥安全。

新北衛生局食藥科長楊舒秦今天接受中央社記者電訪強調，稽查抽樣的確實是超市貨架上的包裝未拆封菠菜，經由新北衛生局實驗室嚴謹檢驗出農藥殘留超標。

原依違反食品安全衛生管理法規定，相關農友可處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。楊舒秦告訴記者，銷售端的稽查，往往到了產地後端卻無法真正發揮處罰嚇阻效用，達成安全用藥的目的，也讓第一線稽查有無力感。

楊舒秦說，已有多次類似稽查農產品違規，卻無法處罰的案例；關鍵在於若非產銷履歷的農產品，即使可以溯源，產地衛生局在農友到案陳述時，往往聲稱從產地運送至包裝場過程，有「混貨」之虞。

對此，楊舒秦說，曾在多次會議中向衛福部食藥署反映，盼獲重視並由中央協調農政單位解決此瓶頸，但目前沒有進一步改善方式。

至於含農藥的巴西蘑菇，台北市衛生局13日說，是民眾去中國旅遊買回送朋友，朋友將之分裝銷售。但因民眾不是進口商，已函詢食藥署法規適用議題，尚未獲回覆，案由食藥署研議中。

