六大醫院工會籲三班護病比速入法 86.7%醫院已達標勿再延宕

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
醫護人員示意圖。聯合報系資料照／記者胡經周攝影
醫護人員示意圖。聯合報系資料照／記者胡經周攝影

民眾黨團提案「醫療法」修法，推進三班護病比入法進程，草案中針對未達護理人力標準違法醫院，主管機關得處以罰鍰、最重得予停業處分，引資方團體反彈。六大醫院工會聯合發表七點聲明，依據衛福部最新公告數據，已有86.7%醫院達標三班護病比標準，顯示醫院皆積極呼應政策方向，針對未達標醫院應另行專案檢討或協助，而非藉此阻撓總體政策方向推行。

六大醫院工會包含台大醫院工會、台大癌醫工會、成大醫院工會、台北榮總工會、新光醫院工會、振興醫院工會發出聯合聲明，第一醫院資方團體聲稱立法過於倉促，真相是針對全日護病比計算失真的抨擊早在2018年就已湧現，賴清德總統後於2023年做出政治承諾，宣示2年內將入法施行，後續衛福部邀集各界協商人力標準不下數十場會議，確立將以具強制力入法作為政策方向，如今早已超過政見兌現期限而一再推遲，推動入法已是刻不容緩。

針對醫院資方團體聲稱立法影響民眾就醫權益，工會說，但國際醫療期刊指出病患死亡率與護病比密切相關，工會推動三班護病比入法即是為了扭轉現行惡劣的醫療環境，藉由合理的人力配置，既能提升民眾醫療品質，同時也保障護理人員勞動權益，護病比一天不入法，無異於侵害全民健康保障、加劇護理人力流失惡況。

而醫院資方團體聲稱立法為理想高標，工會表示，現行公式已是存在闕漏的妥協產物，例如台大醫院工會及成大醫院工會曾在2024年下旬召開記者會，揭露明有護理師照護的隔離病床卻不被計入的黑數問題，及全月全院平均計算所導致的嚴重失真，後續卻均僅獲得衛福部「先求有再求好」的消極回應，已然退無可退。

醫院資方團體聲稱立法衝擊偏鄉小型醫院營運，工會表示，三班護病比的人力標準在協商制定之初，便已充分考量各層級醫院間的資源及區位差異，同時邀集醫院雇主代表進行充分協商，制定兼具政策意旨與可行性的數值基準，依據衛福部最新公告數據，地區醫院達標率已逾92.1%，屬各層級醫院間達標率最高區塊。

針對醫院資方團體聲稱立法過程配套不足，工會指出，包含自2024年起的護理人力政策整備12項策略，如夜班直接獎勵、護病比達標獎勵、新手導師獎勵等、及自2025年起的健康台灣深耕計畫，中央政府編列數百億餘元的公務預算，或直接或間接支應醫院雇主應負擔的人事成本，覆蓋之廣及力道之大均可謂空前。

醫院資方團體聲稱即刻施行將窒礙難行，工會表示，依據衛福部最新公告數據，在全台400餘間醫療院所中，已有86.7%醫院達標三班護病比標準，較去年同期增長15.5%，各層級醫院均呈快速增長趨勢，顯示積極呼應政策方向醫院占比大宗，針對未達標醫院應另行專案檢討或協助，而非藉此阻撓總體政策方向推行。

工會強調「加速三班護病比入法，挽救全民醫療最後底線」，自新冠疫情以來，護理人員或因不堪低薪高壓勞動負荷，或感於政府及醫院未能提供充分後援，在灰心、失望及疲憊下離職流失者眾，致使近年臨床經驗難以銜接，減損病患照護品質，惡化現職護理人員的勞動處境，臨床現場已是水深火熱絕望之地。

三班護病比入法，不僅為賴清德總統所做政治承諾，近2年來，在中央政府各項資源挹注及配套措施等多管齊下之下，總體護病比達標狀況已呈顯著增長、時機條件已然成熟穩定。誠摯呼籲賴總統、衛福部及各黨立法委員，齊心戮力加速入法時程，方有可能重拾護理人員政治信任，挽救全民醫療最後底線。

六大醫院工會聯合發表七點聲明，重申現行三班護病比標準已是一再犧牲全民醫療品質、一再侵蝕護理人員勞動權益妥協底線，中央政府更亦挹注百億公務預算支應醫院人事成本。圖／六大醫院工會提供
六大醫院工會聯合發表七點聲明，重申現行三班護病比標準已是一再犧牲全民醫療品質、一再侵蝕護理人員勞動權益妥協底線，中央政府更亦挹注百億公務預算支應醫院人事成本。圖／六大醫院工會提供

