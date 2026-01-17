護理新進逾4800人 護團：掌握Z世代特質是留才關鍵

快訊

中央社／ 台北17日電

台灣護理人力一度告急，護理師全聯會今天指出，隨政府推動12項政策，去年底新進增加逾4800人，除薪資結構改變，職場環境如何因應「Z世代」重視價值感特質，將是未來留才關鍵。

護理人力短缺會導致急診壅塞、病床關閉，攸關民眾健康權益與醫療品質，政府在2024年7月核定「護理人力政策整備12項策略計畫」，盼透過人力培育、正向職場與薪資改善3大方向，因應人才流失挑戰。

護理師護士公會全國聯合會理事長陳麗琴今天出席餐敘活動，她會中接受媒體聯訪時指出，觀察數據發現人力自去年9月起已緩步回升。根據最新統計，新進職場的護理人數已增加4800多位，接近往年5000人的水準，可見12項政策逐步見效。

不過，統計也顯示，2023年護理人員平均年齡多落在38歲，2024年推進至39歲，2025年則一路逼近40歲，年底正式跨越門檻，呈現「一年一年往上走」的趨勢。

陳麗琴認為，關鍵不只在於「補多少人」，而是年輕世代是否願意留下，她提到，「Z世代」的護理師更重視工作的CP值，也就是薪資是否與付出相符，若實際進入職場後落差過大，往往會迅速離開，相較之下，過去較能承擔與忍耐的世代正逐漸減少，制度與職場文化若未調整，將難以真正回應年輕護理人員的期待。

衛福部護理及健康照護司科長李雅琳指出，去年約回補4000多名護理人員，其中近9成為新執登的新世代護理師，顯示護理職場並非完全留不住年輕人。

李雅琳說，平均年齡上升的關鍵，在於新人增加的同時，資深人員也延後離場，目前41至50歲族群仍占約三成，50歲以上人力尚未全面退場，從人力來源來看，回補主力仍是新世代，只是結構調整需要時間。

