天災悲歌⋯蘇花緊鄰太平洋最美路段廢線 3處絕美景點走入歷史
台9丁線舊蘇花公路和仁至大清水路段緊鄰太平洋，壯觀海景被譽為「蘇花最美路段」，但去年強震後土石鬆動多次落石阻斷交通，行政院近日公告廢線，沿線3個景點也將隨著走入歷史，讓用路人大嘆可惜。廢線後，這路段目前只能走蘇花改仁水隧道。
行政院12日公告台9丁64.262K~69.119K解編廢線，長期研究公路的交通臉書粉專「公路邦」表示，和仁到大清水的臨海道自1932年通車，走過將近一世紀，承載南來北往車流及台灣幾代人的共同記憶，公告意味這段將近5公里，既美麗又危險的臨海道路走入歷史。
「公路邦」分析，和仁到大清水段是蘇花公路原路，緊貼著卡那岡斷崖及太平洋，廢線後，沿線將有三大景點成為絕響，包括可眺望和仁海灣的熱門打卡點太魯閣國家公園界碑、蘇花路廊唯一一座日據時代使用至今的和仁臨海短隧道，以及卡那岡斷崖路段的知名景點屏風岩。
公路局東區養護分局南澳工務段長劉錦龍說，去年403地震後該路段土石鬆動大量落石，清坍後每遇大雨、颱風仍持續崩塌，且愈來愈嚴重。空拍發現崩落土石源於海拔約800至1000公尺的邊坡石溝，災點非常多，已經很難處理，且即使投入大量經費養護，仍難確保安全。
劉錦龍表示，該路段在震後多數時間其實都是封閉，考量還有蘇花改仁水隧道可通行所有車種，因此建請廢線，待收到行政院正式公文後會調整沿線路牌，未來蘇花安完成後，會有另一條路線從和仁通往崇德。
當地秀林鄉和平村長董蓮怡表示，舊蘇花臨海路段是早年通往花蓮的重要道路，村民南下就醫、接送孩子都會走這一條路，不過確實危險性高，蘇花改通車後已經很少路過，但仁水隧道養護或檢修封路時，還是必須有替代道路，希望未來若隧道有封路需求，公路單位應提早和村民說明溝通。
