影／台灣現代陶藝重要推手！陶藝大師李茂宗特展今在苗栗陶博館登場

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗陶瓷博物館今天起推出「台灣陶藝薪傳成就獎」李茂宗特展。記者胡蓬生／攝影
苗栗陶瓷博物館今天起推出「台灣陶藝薪傳成就獎」李茂宗特展。記者胡蓬生／攝影

苗栗陶瓷博物館今天起推出「台灣陶藝薪傳成就獎」李茂宗特展，向這位86歲高齡的國際陶藝大師致敬，李茂宗被譽為台灣現代陶藝的重要推手，長年深耕陶藝創作與教育推廣，上午開幕典禮多位藝文界、政壇人士到場，近年李宗茂共捐贈30件創作給縣府典藏，也成為陶博館「鎮館之寶」。

縣府指出，李茂宗1940年生於有「陶藝之鄉」美譽的苗栗縣公館鄉，國立藝專美術科畢業後投入陶藝創作，在美國及世界各地的陶藝展屢獲大獎，曾旅居美國多年，他長年深耕陶藝創作與教育推廣，致力於推動台灣陶藝由傳統工藝邁向當代藝術的發展，李茂宗2024年獲縣府頒發「台灣薪傳成就獎」，肯定他在台灣陶藝史上的重要地位。

縣長鍾東錦上午頒贈感謝狀，李茂宗捐贈的30件代表性作品，陶博館將在2樓以常設展形式典藏，希望大師多年創作成果能長留家鄉，成為苗栗陶藝文化的重要資產，也可讓更多民眾得以持續親近與認識台灣現代陶藝的發展脈絡。

苗栗陶瓷博物館表示，這次特展以「現代陶先鋒」為主題，全面回顧李茂宗從早期至今的創作歷程，呈現他在陶藝形式、材料語彙與精神內涵上的開創性；他的作品既保留柴燒、手捏、土胎等傳統技藝，也融入現代造型與觀念，展現陶藝作為當代藝術載體的無限可能。

陶博館位於公館苗栗特色館（苗栗陶瓷農創園區），免費開放入園及入館，這次特展將展至3月8日，也是園區在春節連假安排的重頭戲之一。上午參加開幕典禮除了國內藝文界名家，還包括總統府資政姚嘉文、公館鄉長何在鑫及議員多人。

苗栗陶瓷博物館今天起推出「台灣陶藝薪傳成就獎」李茂宗特展。記者胡蓬生／攝影
苗栗陶瓷博物館今天起推出「台灣陶藝薪傳成就獎」李茂宗特展。記者胡蓬生／攝影
苗栗陶瓷博物館今天起推出「台灣陶藝薪傳成就獎」李茂宗特展，向這位86歲高齡的國際陶藝大師致敬。記者胡蓬生／攝影
苗栗陶瓷博物館今天起推出「台灣陶藝薪傳成就獎」李茂宗特展，向這位86歲高齡的國際陶藝大師致敬。記者胡蓬生／攝影
苗栗陶瓷博物館今天起推出「台灣陶藝薪傳成就獎」李茂宗特展。記者胡蓬生／攝影
苗栗陶瓷博物館今天起推出「台灣陶藝薪傳成就獎」李茂宗特展。記者胡蓬生／攝影
苗栗陶瓷博物館今天起推出「台灣陶藝薪傳成就獎」李茂宗特展，縣長鍾東錦（中）頒贈感謝狀給國際陶藝大師李茂宗（右）。記者胡蓬生／攝影
苗栗陶瓷博物館今天起推出「台灣陶藝薪傳成就獎」李茂宗特展，縣長鍾東錦（中）頒贈感謝狀給國際陶藝大師李茂宗（右）。記者胡蓬生／攝影
苗栗陶瓷博物館今天起推出「台灣陶藝薪傳成就獎」李茂宗特展，展出作品還有特別的「瓷板畫」。記者胡蓬生／攝影
苗栗陶瓷博物館今天起推出「台灣陶藝薪傳成就獎」李茂宗特展，展出作品還有特別的「瓷板畫」。記者胡蓬生／攝影

