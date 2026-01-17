支持醫院聘外籍照服員 護理界籲訂外籍人力上限「不可高於長照機構」

衛福部近期向勞動部提案，讓來台工作滿6年照服員，至醫院急性病房擔任「醫院照服員」，護理界看法兩極，工會擔憂外籍人士語言不通，影響病人安全；護理師公會全聯會則樂見，外籍人力補充，減輕護理人員負荷，家屬不必綁在醫院，醫院也能提升醫療品質，達到三贏局面，但全聯會呼籲，未來應比照長照機構，訂出外籍照服員與本國籍照服員、護理師比率。

護理師公會全聯會今天舉辦尾牙宴，針對外界關注護理人力議題，理事長陳麗琴說，有經驗的外籍人力，擔任醫院照服員，可讓護理人員、家屬、醫療院所三贏，衛福部規畫開放醫院照服員，「不是任何人都能來」，而是篩選在台灣工作6年以上，表現良好才能擔任醫院照服員，醫院急性病人，與護理之家等長照單位不同，專業要求較高，設定工作經歷，可篩出語言能力無虞的外籍人力。

衛福部照護司司長蔡淑鳳指出，任何人一生中都有可能成為照顧者或被照顧者，聘用外籍人力並非僅與護理權益相關，也可避免病人家屬「一人罹病、拖累全家」。

醫院照服員是依衛福部「住院整合照護計畫」聘用，該計畫被各界詬病缺乏監管機制。

陳麗琴說，全聯會支持合法、合規經過訓練的外籍人士擔任醫院照服員，盼政策推動過程，衛福部、勞動部多與護理團體溝通，目前護理之家、住宿型長照機構等設置標準中，訂出外籍照服員不能大於本國籍照服員的5成，未來醫院照服員也應比照辦理，訂出外籍照服員與本國籍照服員、護理師比率，且比率應低於5成，建議可訂在20％至25%間，且由醫院「自訓自用」。

為解決護理人力問題，衛福部擬於今年將護病比入法，民眾黨團近期也提出「醫療法」修法，要將護病比入法。但法案內容針對不符規定醫院，訂出最高50萬元罰鍰，連續處罰未改善可停業規定，引發醫院團體質疑，嚴懲醫院導致醫療機構被迫關床因應或被罰停業，恐影響病人就醫權利。

陳麗琴說，重罰醫院或要求停業，非護理界樂見，也對人力提升沒有幫助，在護病比入法前，呼籲政府與各家醫療院所，將護理人力補足，截至去年10月為止，約5成醫院達到現行護病比標準，未達標醫院應思考如何優化護理職場，醫界不應反對入法，也不該恐嚇民眾，誤導「護病比入法等同關床、影響就醫權利。」