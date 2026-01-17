洛鞍颱風在海上打轉 下周三遇強烈東北季風壓制後將消散

輕度颱風洛鞍上午8時的中心位置在馬尼拉東南東方500公里之處（鵝鑾鼻南南東方1050公里之處），以每小時9公里速度，向西北轉北北西進行。中央氣象署表示，洛鞍颱風預計未來在菲律賓東南方至東方海面活動，且強度發展不明顯，對台灣無直接影響。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，洛鞍颱風目前位於菲律賓東方海域，明天逐漸轉向東北，下周三遇到強烈東北季風南下壓制，隨後逐漸消散。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。