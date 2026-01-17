快訊

洛鞍颱風在海上打轉 下周三遇強烈東北季風壓制後將消散

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
洛鞍颱風預計未來在菲律賓東南方至東方海面活動。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
洛鞍颱風預計未來在菲律賓東南方至東方海面活動。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

輕度颱風洛鞍上午8時的中心位置在馬尼拉東南東方500公里之處（鵝鑾鼻南南東方1050公里之處），以每小時9公里速度，向西北轉北北西進行。中央氣象署表示，洛鞍颱風預計未來在菲律賓東南方至東方海面活動，且強度發展不明顯，對台灣無直接影響。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，洛鞍颱風目前位於菲律賓東方海域，明天逐漸轉向東北，下周三遇到強烈東北季風南下壓制，隨後逐漸消散。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

颱風 菲律賓 氣象署 東北季風

相關新聞

機車考照去年7.1萬人放鴿子 黑名單將加嚴「缺考1次停權15天」

全台去年有高達7.1萬人預約機車考照卻未依約報到應考、占用名額，盡管現行有停權機制，但缺考比例仍攀升，為此，交通部公路局...

強烈冷氣團下周二挾水氣3地大雨 氣象署曝最冷時間點…不排除連凍6天

下周二將有冷空氣南下，預期各地都是濕濕冷冷天氣。中央氣象署氣象預報中心預報員劉沛滕表示，這波冷氣團可能持續到下周五，甚至...

華航疑爆胎返航檢修 民航局接獲通報派員調查

華航本月14日CI63飛維也納客機，航機編號B-18912，起飛時疑似爆胎，胎皮打穿襟翼，航機飛了2小時後返航。華航表示...

強烈冷氣團下周二起南下水氣激增 這3天冷空氣最強、高山降雪機會高

周末天氣仍較穩定，不過，下周二起強冷空氣南下，轉冷有雨。天氣風險公司粉專「天氣風險 WeatherRisk」 表示，下周...

晴暖好天氣要掰了 吳德榮：下周二愈晚愈濕冷 探8度低溫至少凍4天

今天可望是舒適好天氣，南部高溫甚至可達29度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教...

下周強冷空氣3階段升級 最冷時間點曝 恐增強為寒流

氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專預告，下周為寒流周。他表示，最冷時段會落在下周三至下周四的清晨，冷空氣有再增...

