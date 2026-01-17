快訊

蜷川實花展今登場 矢板明夫評「震撼」、曝日本一流藝術家愛台灣原因

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
在日本京都掀起熱潮、吸引超過25萬人次參觀的「蜷川實花展 with EiM：彼岸之光，此岸之影」，昨天在台北華山舉行開幕剪綵，蜷川實花親自來台為開幕剪綵。記者許正宏／攝影
在日本京都掀起熱潮、吸引超過25萬人次參觀的「蜷川實花展 with EiM：彼岸之光，此岸之影」，昨天在台北華山舉行開幕剪綵，蜷川實花親自來台為開幕剪綵。記者許正宏／攝影

日本造成轟動的「蜷川實花展with EiM：彼岸之光，此岸之影」，今天正式在台北華山開展。日裔台籍的印太戰略智庫執行長矢板明夫在「矢板明夫俱樂部」臉書粉專表示，這幾年有一個很明顯的變化，那就是不少原本活躍於亞洲各地的一流日本藝術家，開始頻繁出現在台灣。蜷川實花就是其中一位。原因其實很簡單。在亞洲某些地方，文化交流變得愈來愈困難；而在台灣，藝術是可以被完整呈現、欣賞、充分被討論的。

蜷川實花是日本當代重要的攝影與影像藝術家，以強烈色彩與生命意象聞名，作品橫跨攝影、電影與裝置藝術。矢板明夫說，這不是蜷川實花第一次來台灣，對許多台灣藝術愛好者而言，這個名字並不陌生。這次在台北華山舉辦的新展覽，是蜷川實花近年規模最大、也最完整的一次嘗試。

矢板明夫昨天受邀參加展覽開幕與內部導覽。他說，身為記者看過不少藝術展，但這一場還是讓他感到有些震撼。不是光看照片就能理解的展覽，也不是一個適合快速瀏覽的展覽。觀眾必須走進空間裡，被色彩、光線與影像包圍，慢慢走、慢慢看。

蜷川實花原本以攝影創作為主，近年開始大量嘗試立體與空間裝置。這次展覽名為《彼岸之光，此岸之影》，內容圍繞生命、存在與時間感。矢板明夫表示，現場他看到蜷川實花的創作團隊，也看到不少特地前來的台灣年輕創作者與文化工作者。「活動結束後，她與他們交談，氣氛自然，沒有距離感」。

矢板明夫表示，他離開展場時，忽然有一種很清楚的感覺，當藝術需要一個能正常發生、被尊重的地方，台灣正在扮演這樣的角色。希望台日之間，這樣的交流能不斷持續下去，成為一種日常。

「蜷川實花展with EiM：彼岸之光，此岸之影」台北站，推出多款由蜷川實花親自監修的限定商品，購票可上udn售票網，或電洽客服專線02-2649-1688。展期自2026年1月17日至2026年4月19日，地點在華山1914文化創意產業園區 東2C、東2D。

矢板明夫 日本 攝影

