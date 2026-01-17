出現輕微脂肪肝不可輕忽 醫師提醒「這幾件事」能改善

許多民眾在拿到腹部超音波檢查報告後，面對「輕微脂肪肝」的診斷常抱持「明年再追蹤就好」的心態，卻忽略了這背後隱藏的健康警訊。醫師警告，若不改變混亂的睡眠、壓力與飲食生活模式，肝臟只能持續在應急狀態下硬撐，導致脂肪堆積日趨嚴重。

根據2026年發表於《Endocrine》期刊的一項大規模系統性回顧研究，分析了超過45萬人的數據後發現，血液指標中的「血小板與淋巴球比值」下降，與脂肪肝疾病有著極為穩定的關聯。這項發現將醫學統計與臨床生活細節緊密對齊，揭示了脂肪肝其實是體質失衡的結果。

台北榮民總醫院婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘在臉書表示，在人體免疫機制中，血小板在發炎時負責參與血管內皮壓力與免疫訊號的放大，而淋巴球則負責辨識與調節。當生活長期失序，血小板會因為反覆刺激而頻繁「救火」，淋巴球則因疲勞而減少。

張家銘說，計算PLR比值的方式是使用血小板的實際數量除以淋巴球的實際數量（需先將白血球總數乘以淋巴球百分比得出實數）。一般健康狀態下，該比值大多落在120到180之間；若長期接近100甚至更低，便代表身體正處於慢性發炎與代謝失衡，這類體質的人對生活刺激極為敏感，往往熬夜一次就影響很久，且肝臟極易囤積脂肪。

這種分子層級的發炎往往在檢驗報告出現紅字前就已有跡象。張家銘說，許多患者會感到睡眠後依然疲累、運動後痠痛難癒，或是在壓力下情緒變得沒耐心。這並非單純的心理作用或年紀增長，而是免疫與代謝間的溝通品質下降。脂肪肝正是這個發炎體質在肝臟留下的痕跡。

針對這類「發炎體質」的調整，張家銘建議不應急著額外進補，而是先幫身體「降雜訊」。首先應建立穩定的生物節律，透過固定睡眠時間讓肝臟明確知道修復時機；其次是簡化飲食，讓腸道與免疫系統不再處於高度警戒；最後則是以規律走路、伸展等溫和活動取代高強度運動，幫助身體平穩地調降發炎訊號。

臨床經驗顯示，當生活節奏重回正軌，血液中的PLR比值通常會先改善，隨後精神與恢復力會提升，最終影像檢查的脂肪肝狀況也會隨之轉彎。