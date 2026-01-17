影／農業部推「有台灣豬真好」 展現國產豬產業現代化成果

快訊

攝影中心／ 記者葉信菉／台北即時報導
農業部長陳駿季上午出席「有台灣豬真好」國產豬行銷記者會，強調「有台灣豬真好」不僅代表國產豬肉的優良品質與美味，更展現政府近年持續推動養豬產業現代化及風險管理的具體成果。記者葉信菉／攝影
農業部長陳駿季上午出席「有台灣豬真好」國產豬行銷記者會，強調「有台灣豬真好」不僅代表國產豬肉的優良品質與美味，更展現政府近年持續推動養豬產業現代化及風險管理的具體成果。記者葉信菉／攝影

農業部上午於台北希望廣場舉辦「有台灣豬真好」國產豬行銷推廣活動開幕記者會。此次推廣活動為期兩天，現場規劃美食展演、品牌展售及親子互動體驗等多元內容，透過趣味互動與食農教育，引導民眾深入了解國產豬肉的安全把關機制與美味特色，邀請國人踴躍參與。

農業部長陳駿季出席記者會時表示，「有台灣豬真好」不僅代表國產豬肉的優良品質與美味，更展現政府近年持續推動養豬產業現代化及風險管理的具體成果。農業部與相關部會攜手強化防疫與健康管理體系，確保豬肉安全供應與市場穩定，並在疫情疑似發生時即時應變、有效防堵擴散，進一步穩定消費者信心。

農業部長陳駿季上午出席「有台灣豬真好」國產豬行銷推廣活動開幕記者會，並參觀現場市集。記者葉信菉／攝影
農業部長陳駿季上午出席「有台灣豬真好」國產豬行銷推廣活動開幕記者會，並參觀現場市集。記者葉信菉／攝影

