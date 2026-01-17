機車考照去年7.1萬人放鴿子 黑名單將加嚴「缺考1次停權15天」

全台去年有高達7.1萬人預約機車考照卻未依約報到應考、占用名額，盡管現行有停權機制，但缺考比例仍攀升，為此，交通部公路局祭出「黑名單加嚴」措施，報考2個月內未到考將停權2個月，最快1月20日前公告實施，報考缺席1次可停權15天、2次停權30天，連續缺考3次將停權60天。

近年預約後缺考比例攀升，根據公路局統計，2021年預約報考數25萬5326人、缺考5萬7249人，未到考率22.42％；2022年預約報考數34萬5292人、缺考1萬9933人，未到考率5.77％；2023年預約報考數35萬5489人、缺考3萬3836人，未到考率9.52％。

2024年預約報考數29萬5548人、缺考3萬6505人，未到考率12.35％；2025年預約報考數28萬9397人、缺考7萬1131人，未到考率24.58％；公路局說，去年放鴿子人數高達7萬1131人，為2022年的3.5倍。

根據規定，現行機車考照採預約制，民眾預約考照後未依約報到應考，且未於考照當日上午7時前完成網路取消者，2個月內累計3次未到考，將暫停預約2個月，暫停期間自最後一次預約日起算，屆滿後系統自動恢復預約權限。

公路局長林福山表示，今年1月30日起機車考照筆試將取消是非題，全面改選擇題，公路局也同步精進機車考照預約網路預約制度。

林福山說，由於預約報考後缺席比例逾2成，占用預約額度影響其他人權益，因此未來機車考照預約制度將調整，針對黑名單機制加嚴，將現行「2個月內3次未到考，停權2個月」的規定，修正為「累進暫停預約機制」，第1次未報到將停權15日，第2次未報到則暫停預約30日，第3次未報到暫停預約60日。

公路局舉例，假設民眾1月15日預約考照但未報到，第1次未報到，依新制暫停預約15日，至1月31日方可再次預約。

若該民眾2月5日再次預約卻又未報到，屬第2次未報到，暫停預約30日，至3月8日方可再預約；民眾第3次仍未報到，則暫停預約60日。若該民眾任1次暫停期滿，預約並應考取得駕照，則暫停考照紀錄歸零。

林福山進一步表示，未來機車考照也將縮短預約天數機制，最晚7天前要預約將放寬，改為前3天仍可預約，增加民眾預約彈性。

公路局指出，現行「網路預約報名於考照日30天前開始預約，開放至考照日前7日24時截止」，未來將調整為「開放至考照日前3日24時截止」，縮短民眾預約與考試間隔時間，降低臨時取消情形。本項調整後，可預約天數將由23天延長為27天。

此外，公路局也將簡化機車預約考照的取消方式，統一採網路取消作業，民眾若無法應考，最遲須在考照當日上午7時前，可於監理服務網自行取消預約，不計入未報到紀錄。

至於新制預計實施時間，公路局表示，停權機制的修正，公路局已完成「預約考照貼心提醒事項」修正作業，預計於今年1月20日前配合監理服務網系統更新後公告實施，屆時將同步更新網站公告及預約頁面提醒文字，讓民眾充分瞭解新制規定。

公路局表示，新制實施後，將可引導民眾更謹慎預約，改採累進制，民眾第1次未報到即暫停預約15日，相較現行須累計3次方暫停預約的規定，促使民眾妥適預約考照。

此外，也可兼顧民眾權益，讓初次預約但未報到的民眾僅暫停15日，對因故疏漏未到考的民眾影響較小，兼顧考照權益，並提升名額使用效率，降低未到考率，讓機車考照預約名額獲得更有效運用。