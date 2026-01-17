強烈冷氣團下周二挾水氣3地大雨 氣象署曝最冷時間點…不排除連凍6天

下周二將有冷空氣南下，預期各地都是濕濕冷冷天氣。中央氣象署氣象預報中心預報員劉沛滕表示，這波冷氣團可能持續到下周五，甚至到下周六、25日回溫速度比較慢，還是要留意氣溫相對比較低的情況。目前來看，可能到25日以後或26日，冷氣團才會逐漸減弱。

劉沛滕表示，西半部地區今天白天逐漸恢復多雲到晴、可見陽光的天氣，東半部地區因為還是有一些偏東風的水氣，多少會有一些局部短暫降雨。

明天、下周一東半部迎風面的降雨會愈來愈多，下周二之後有明顯冷空氣影響，劉沛滕表示，強度可能是大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團，迎風面地區都是濕冷天氣，各地氣溫也會明顯下降。

降雨趨勢，劉沛滕表示，花東、恆春半島今天陸續有零星降雨，至於西邊雲系目前逐漸減少當中，將逐漸恢復多雲到晴天氣。明天東北風逐漸增強，迎風面的基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區多少會有降雨出現，花東地區降雨明天還是持續。

劉沛滕表示，下周一之後，會有比較明顯的東北風逐漸增強，迎風面地區降雨也會持續增加，包括大台北、基隆北海岸、宜蘭地區降雨時間和區域愈來愈多，桃園以北地區也會有零星降雨。花東地區、恆春半島持續有些水氣移入，因此迎風面地區尤其東半部地區，降雨會愈來愈明顯。

到了下周二之後，大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下影響，迎風面地區降雨更為明顯。劉沛滕表示，甚至下周二至下周三清晨，由於冷空氣下來過程帶來比較多的水氣，迎風面的基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區也可能有局部大雨或局部較大雨勢；包括新竹以北、東半部地區，下周二、下周三降雨範圍比較大一些。

劉沛滕表示，下周四、下周五整體降雨稍微減緩一些，但是雨區在北部地區和東半部地區都還是有降雨機率發生。所以下周留意冷氣團影響之後，迎風面地區比較濕濕冷冷的天氣。

溫度趨勢，劉沛滕表示，今天高溫大致上還有22、23度左右，包括中南部地區今天高溫可以來到25度，下周一之前都還是維持這樣的溫度。下周一東北季風稍微增強，且迎風面地區降雨增加，但是溫度降幅情形並不是非常明顯。主要的降幅出現在下周二，冷氣團南下影響，北台灣地區溫度明顯下降，白天高溫大約只有18度左右，入夜之後各地氣溫明顯下降。

劉沛滕表示，預估這波冷氣團影響期間，比較低溫的時候會是下周三晚上到下周四，相對的氣溫比較低，北部地區可能12、13度左右低溫；中部地區也可能只有13度低溫，局部地區可能更低一些，有可能出現10度左右或以下；南部、東半部地區下周四清晨低溫也來到15度左右。所以下周是很明顯轉冷過程，要注意溫度變化，做好保暖工作。

他說，下周一清晨中南部可能有局部霧影響能見度，行車用路注意安全。

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供 溫度趨勢。圖／中央氣象署提供