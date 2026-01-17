快訊

紐時：中國漁船兩度大規模東海聚集 疑演練控制海域

大潤發保全賣場內性侵女實習生！全聯「概括承受」需賠300萬元

頻傳要選台北市長？陳佩琪坦言「很驚訝」曝黃國昌來問這事

聽新聞
0:00 / 0:00

華航疑爆胎返航檢修 民航局接獲通報派員調查

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
華航本月14日CI63飛維也納客機，航機編號B-18912，起飛時疑似爆胎。示意圖，非當事班機。聯合報系資料照
華航本月14日CI63飛維也納客機，航機編號B-18912，起飛時疑似爆胎。示意圖，非當事班機。聯合報系資料照

華航本月14日CI63飛維也納客機，航機編號B-18912，起飛時疑似爆胎，胎皮打穿襟翼，航機飛了2小時後返航。華航表示，該航機接獲通報後決定返航，並通報主管機關也依原廠檢修，針對旅客則派另架航機前往目的地。

網紅「型男機長瘋狂詹姆士」拍攝影片指出，華航15日CI63航班，疑似輪胎爆胎，胎皮直接打穿飛機的Flap襟翼。

華航表示，1月14日CI063桃園-維也納長程航班，起飛後不久，機長接獲客艙組員通報，靠窗旅客發現右側機翼有點異常，但航機在起飛及爬升過程中均正常，監控系統未有任何異常訊息，機長確認後立即與地面專業人員及主管討論，決定不繼續前往目的地。

華航說，依程序完成放油後，航機順利返回桃園機場；落地後經查為輪胎外層胎皮於起飛滾行時剝落所致，公司於第一時間通報主管機關，目前正依循原廠手冊安排進行檢修作業。而該航班也另調派一架航機執行任務前往目的地，等候期間安排餐飲服務，也感謝所有旅客理解及該位通報旅客的協助。

感謝民航局與運安會當日派員協助確認航機情形以及後續作業指引。華航執行每趟飛行任務時，始終以安全為最高指導原則。

交通部民航局表示，有接獲通報，並派員調查。

華航 桃園機場 民航局

延伸閱讀

華航「年貨大街」新春限時特惠 眾多航點萬元有找最優78折

奧客行為遭曝！空姐半個月2度釀客房淹水拒賠償 華航出面回應了

和男友講電話睡著！華航空姐爆2度害客房淹水 布里斯本飯店抗議索賠

華航年終獎金業界之冠 有望突破10個月、調薪3%

相關新聞

華航疑爆胎返航檢修 民航局接獲通報派員調查

華航本月14日CI63飛維也納客機，航機編號B-18912，起飛時疑似爆胎，胎皮打穿襟翼，航機飛了2小時後返航。華航表示...

強烈冷氣團下周二起南下水氣激增 這3天冷空氣最強、高山降雪機會高

周末天氣仍較穩定，不過，下周二起強冷空氣南下，轉冷有雨。天氣風險公司粉專「天氣風險 WeatherRisk」 表示，下周...

晴暖好天氣要掰了 吳德榮：下周二愈晚愈濕冷 探8度低溫至少凍4天

今天可望是舒適好天氣，南部高溫甚至可達29度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教...

下周強冷空氣3階段升級 最冷時間點曝 恐增強為寒流

氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專預告，下周為寒流周。他表示，最冷時段會落在下周三至下周四的清晨，冷空氣有再增...

最新天氣展望 北方冷高壓南下影響各地氣溫下降

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測未來第1周期中起受北方冷高壓南下影響，各地氣溫下...

放行無照醫材廠商進手術室 中榮3醫記申誡

台中榮總遭爆放任無照醫材廠商執行手術，且為期三年。中榮內部調查報告於前天、最後截止日送交衛福部。衛福部醫事司長劉越萍表示...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。