聽新聞
0:00 / 0:00
華航疑爆胎返航檢修 民航局接獲通報派員調查
華航本月14日CI63飛維也納客機，航機編號B-18912，起飛時疑似爆胎，胎皮打穿襟翼，航機飛了2小時後返航。華航表示，該航機接獲通報後決定返航，並通報主管機關也依原廠檢修，針對旅客則派另架航機前往目的地。
網紅「型男機長瘋狂詹姆士」拍攝影片指出，華航15日CI63航班，疑似輪胎爆胎，胎皮直接打穿飛機的Flap襟翼。
華航表示，1月14日CI063桃園-維也納長程航班，起飛後不久，機長接獲客艙組員通報，靠窗旅客發現右側機翼有點異常，但航機在起飛及爬升過程中均正常，監控系統未有任何異常訊息，機長確認後立即與地面專業人員及主管討論，決定不繼續前往目的地。
華航說，依程序完成放油後，航機順利返回桃園機場；落地後經查為輪胎外層胎皮於起飛滾行時剝落所致，公司於第一時間通報主管機關，目前正依循原廠手冊安排進行檢修作業。而該航班也另調派一架航機執行任務前往目的地，等候期間安排餐飲服務，也感謝所有旅客理解及該位通報旅客的協助。
感謝民航局與運安會當日派員協助確認航機情形以及後續作業指引。華航執行每趟飛行任務時，始終以安全為最高指導原則。
交通部民航局表示，有接獲通報，並派員調查。
