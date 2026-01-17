因情緒困擾中斷在台傳教 30年來努力成諮商師…重回分享經歷

美國人郝安迪年少時教會派來台傳教，因情緒問題被送回國，努力多年克服疾病、贏得親友肯定，後取得學位成為專業諮商師，應邀來台演講如何「用愛溝通」，今晚在高雄接著到台南、台北等地，希望有助情緒困擾或親友相處困難的民眾，歡迎聽講。

郝安迪（Andrew S. Hogan) 應全人發展促進協會邀請來台兩周，前兩天先到宜蘭偏鄉中小學「說故事」、以自己克服嚴重心理疾病的歷程，指導年輕學生如何克服焦慮、與家人親友相處困難。來台前還設計出一套獨創的「蟲蟲撞牆遊戲」，要拿來跟大家解說如何溝通、脫離困境。

他說，面對困境問題的第一步就是要能「察覺」，提醒自己、留意各種輕微異常，惡化之前就要處理。察覺後還要能「承認」，很多人遇到狀況第一個反應就是否認。要先和自己溝通、勇敢承認遇到狀況，才能求助、有辦法踏出困境。

郝安迪當年在求婚前，就向出身傳統家庭的女友坦白自己「有病」。他說，因成長經歷「察覺」許多家庭缺乏溝通，表面和諧終究無法維持，一開始就向女友「坦白說他有這種病」。

他笑說，女友起先不知嚴重性、還說「以前就聽過你在台灣發生的事」。成家後才知須面對伴侶情緒失控與父母、家庭的壓力，後來就是因為他們都能堅持「以愛溝通」，來台這星期剛好結婚滿30年。

郝安迪說，孩子們也都長大成人、成家立業，而他們小時都出現過心理問題，家人也都能團結克服。他應用這些累積經驗、寫了中英對照的因應之道。現在透過個人網站、演說出書甚開發App，服務在美國說中文或英文的民眾。

他今晚7點在高雄市前金區市中教堂，分享克服精神疾病、到成為助人的志業的心路歷程。希望提供有親友甚或自身飽受心理情緒困擾的人具體有用的因應之道。

郝安迪中文字正腔圓，他說，年輕時教會派到南台灣傳教，因嚴重焦慮與躁鬱症發作被送回國。康復之路充滿挑戰，經歷多年艱難治療與自我探索，逐漸找到穩定方法，開始記錄經驗，希望幫助更多人。筆記最終彙集成書，2007年出版因應躁鬱症專書，其他作品也陸續翻譯成中文，獲得許多關注。

他2015年攻讀心理諮商碩士，成為合格心理諮商師。「當初以為所有經驗只是個人故事，沒想到能成為別人的解藥。」他笑說。這些年不僅幫助美國與台灣個案，也受邀至各地演講，向大眾傳播心理健康的重要。

郝安迪系列出版作品如「克服心理疾病：讓我獲得平靜正常生活的五個步驟」、兒童心理健康書籍「跟咪阿放輕鬆」，甚至心理專業教材「REACH From Defending to Mending」，還透過音樂傳遞心理健康概念，去年推出專輯「REACH」，以中英雙語歌詞探討情緒與心理復原。

他說，始終對台灣有深厚感情，這次來台一系列活動希望能與學生、家長、大眾探討心理健康、親子關係與衝突解決，帶來更多啟發。還會在教會分享自己的歷程，向更多人傳遞希望。

他說，希望孩子們知道，壓力與情緒困擾可以管理，讓家長們了解，良好的溝通是家庭健康的關鍵。要告訴心理疾病患者：「你不是你的疾病，你比它更強大。過程雖然困難，但請相信，復原是可能的。當你願意尋求幫助，世界會張開雙臂迎接你。」

郝安迪的個人網址