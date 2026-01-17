古蹟限制多⋯台大醫院夜間施工設自動發藥系統 每日支援近4千盒調劑

台大醫院總院西址舊大樓，為文藝復興風格古蹟建築，該院門診、藥局等相關設施，均設於此。台大醫院說，院方在兼顧保存古蹟與現在醫療需求前提下，於西址門診藥局設置全自動盒裝發藥暨傳送系統，這套自動化發藥系統每天可以支援3800盒門診藥品調劑，可因應院內平均每天1萬人次門診就醫需求，提升服務效率。

台大醫院表示，西址大樓間距歷史與文化意義，也是古蹟建築，推動大型設備更新，需高度縝密規畫與跨部門協調，其建築結構、空間配置都受到嚴格限制，每次設備進出、藥檯調整與領藥動線重新規畫，都要反覆模擬、審慎評估，確保施工過程不影響建築本體安全，於此同時，門診藥局需維持不中斷，院方採白天正常運作、夜間加日分段施工方式，完成藥檯改修、線路整併及設備調校。

台大醫院本次裝設的自動化發藥系統，國內類似設備中，服務量最高、效率最佳系統之一，院方表示，國內各家醫院雖陸續導入盒裝發藥機，但台大醫院建置規模、流程重塑深度及效能最佳化方面，均高於他院案例，除硬體設備裝設外，也進行資訊系統整合、調劑流程再設計及藥品庫存管理模式更新等，歷經多次測試修正，確保穩定運作，提升發藥效率。

台大醫院表示，本次於門診藥局導入自動化設備，不僅科技升級，「在歷史空間導入先進科技」，更是醫療品質與歷史文化並行的實踐成果，也能提升用藥安全，院方將持續依臨床實務與病人需求，優化院內藥事流程，善用自動與資訊科技，提供民眾安全、迅速且精準的用藥服務，落實該院「高品質、以病人為中心」醫療目標。