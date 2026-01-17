快訊

美軍在拉美行動又要升級？FAA連發7份飛航公告促機師「務必謹慎」

玖壹壹春風驚傳車禍！急發尋人啟事

中職／邊荷律現況曝「確定今回台灣」！經紀人籲：不要衝去機場

古蹟限制多⋯台大醫院夜間施工設自動發藥系統 每日支援近4千盒調劑

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大醫院指出，院方在兼顧保存古蹟與現在醫療需求前提下，於西址門診藥局設置全自動盒裝發藥暨傳送系統，這套自動化發藥系統每天可以支援3800盒門診藥品調劑。圖／台大醫院提供
台大醫院指出，院方在兼顧保存古蹟與現在醫療需求前提下，於西址門診藥局設置全自動盒裝發藥暨傳送系統，這套自動化發藥系統每天可以支援3800盒門診藥品調劑。圖／台大醫院提供

台大醫院總院西址舊大樓，為文藝復興風格古蹟建築，該院門診、藥局等相關設施，均設於此。台大醫院說，院方在兼顧保存古蹟與現在醫療需求前提下，於西址門診藥局設置全自動盒裝發藥暨傳送系統，這套自動化發藥系統每天可以支援3800盒門診藥品調劑，可因應院內平均每天1萬人次門診就醫需求，提升服務效率。

台大醫院表示，西址大樓間距歷史與文化意義，也是古蹟建築，推動大型設備更新，需高度縝密規畫與跨部門協調，其建築結構、空間配置都受到嚴格限制，每次設備進出、藥檯調整與領藥動線重新規畫，都要反覆模擬、審慎評估，確保施工過程不影響建築本體安全，於此同時，門診藥局需維持不中斷，院方採白天正常運作、夜間加日分段施工方式，完成藥檯改修、線路整併及設備調校。

台大醫院本次裝設的自動化發藥系統，國內類似設備中，服務量最高、效率最佳系統之一，院方表示，國內各家醫院雖陸續導入盒裝發藥機，但台大醫院建置規模、流程重塑深度及效能最佳化方面，均高於他院案例，除硬體設備裝設外，也進行資訊系統整合、調劑流程再設計及藥品庫存管理模式更新等，歷經多次測試修正，確保穩定運作，提升發藥效率。

台大醫院表示，本次於門診藥局導入自動化設備，不僅科技升級，「在歷史空間導入先進科技」，更是醫療品質與歷史文化並行的實踐成果，也能提升用藥安全，院方將持續依臨床實務與病人需求，優化院內藥事流程，善用自動與資訊科技，提供民眾安全、迅速且精準的用藥服務，落實該院「高品質、以病人為中心」醫療目標。

台大醫院 建築 古蹟

延伸閱讀

院長講堂／台大醫院北護分院院長詹鼎正 老年醫學結合長照 打造示範級老人醫院

百年老店拼減碳 台大醫院重整空間 分級醫療助攻永續經營

台大醫院西址啟用自動發藥機 古蹟醫療科技並行

春節慢性病處方箋提前領藥 民眾誤算日期白跑藥局…藥師公會教判斷方式

相關新聞

強烈冷氣團下周二起南下水氣激增 這3天冷空氣最強、高山降雪機會高

周末天氣仍較穩定，不過，下周二起強冷空氣南下，轉冷有雨。天氣風險公司粉專「天氣風險 WeatherRisk」 表示，下周...

晴暖好天氣要掰了 吳德榮：下周二愈晚愈濕冷 探8度低溫至少凍4天

今天可望是舒適好天氣，南部高溫甚至可達29度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教...

下周強冷空氣3階段升級 最冷時間點曝 恐增強為寒流

氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專預告，下周為寒流周。他表示，最冷時段會落在下周三至下周四的清晨，冷空氣有再增...

最新天氣展望 北方冷高壓南下影響各地氣溫下降

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測未來第1周期中起受北方冷高壓南下影響，各地氣溫下...

放行無照醫材廠商進手術室 中榮3醫記申誡

台中榮總遭爆放任無照醫材廠商執行手術，且為期三年。中榮內部調查報告於前天、最後截止日送交衛福部。衛福部醫事司長劉越萍表示...

家長隱匿兒女腸病毒 高市府開罰

高雄市鼓山區某私立小學爆發腸病毒群聚感染，4個班級、11名學童染疫；衛生局查出，家長隱匿小孩得腸病毒，仍讓孩子到學校上課...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。