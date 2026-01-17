洛鞍颱風轉圈徘徊 強烈冷氣團下周到…高山這時有望追雪

今天微弱東北風增強，整體雲量偏多，水氣也多，天氣風險公司天氣分析師薛皓天說，各地大致為多雲或多雲時陰天氣，中部、東北部、東部局部有零星短暫雨，今晚中南部會逐漸轉多雲到晴天氣，北部多雲，東北部及東部為多雲時陰有零星短暫陣雨天氣。中北部、東部高溫約21至23度，感受稍偏涼；其餘地區高溫有24至27度，感受溫暖。夜間清晨低溫約16至19度，溫差不大，不過稍有冷意。

明天持續受為東北風影響，薛皓天表示，高層槽線通過台灣以北區域，迎風面中北部及東部雲量多，大致為陰時多雲天氣，局部有零星短暫陣雨，台中以南為晴到多雲天氣，氣溫大致與今天相近，不過西半部雲量減少，受輻射冷卻影響，日夜溫差將擴大，局部有15度以下低溫。

下周一東北季風增強，他說，迎風面北部、東部轉陰陣雨天氣，新竹以南為晴到多雲天氣，夜間至清晨西半部持續有輻射冷卻帶來明顯溫差，局部低溫有13至15度。

薛皓天表示，下周二冷空氣南下，受強烈大陸冷氣團影響，迎風面北部、東北部維持陰陣雨天氣，新竹以北及東南部為晴到多雲天氣。中北部、東北部降溫明顯，白天高溫在20度以下，中南部高溫約22至25度，夜間清晨各地低溫明顯，中北部及東部受冷空氣影響，局部低溫約12至14度，西半部受輻射冷卻影響，溫差大，局部有10至13度低溫，各地近山區有10度以下低溫。

下周三、下周四持續受強烈大陸冷氣團影響，中北部及東部為陰時多雲有短暫陣雨天氣，中南部維持晴到多雲。薛皓天表示，這兩天冷空氣較強，北部、東北部高溫都不到15度，西半部普偏高溫在20度以下，僅南部可維持20至23度。晚間至清晨低溫持續明顯，中北部及東部局部低溫可達11至13度，西半部受輻射冷卻影響局部10至12度低溫。另外水氣多加上低溫明顯，預估各地2500公尺以上高山有冰霰或局部降雪機會。

薛皓天表示，下周五冷高壓中心逐漸由浙江一帶出海，冷空氣減弱，迎風面北部、東北部為多雲時陰有短暫陣雨天氣，其餘地區為晴到多雲天氣。白天各地仍偏涼，中午高溫有稍稍回升，夜間清晨持續注意較低氣溫出現。

下周末大致為高壓迴流偏東風環境，薛皓天表示，迎風面東北部、東部維持多雲時陰有短暫陣雨天氣，大台北地區轉多雲時晴天氣，西半部為晴時多雲，各地氣溫會開始回升，不過西半部輻射冷卻仍明顯，溫差大，早晚出門要多保暖。

薛皓天表示，洛鞍颱風持續位於菲律賓群島東側，雖然強度有稍增強，不過仍維持輕颱，後續將在菲東外海轉圈徘徊，下周冷空氣南下後，將減弱為一般低壓，對台灣天氣無影響。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。