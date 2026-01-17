快訊

祝福學測考生！蔡英文自曝高中成績倒數：一次的考試不會決定你的人生

2026手機新年特價優惠！蘋果手機省3千、三星Galaxy Z Fold7再砍1萬8

美最高法院將公布關稅判決！白宮：若遭推翻「先課10%關稅應急」

聽新聞
0:00 / 0:00

強烈冷氣團下周二起南下水氣激增 這3天冷空氣最強、高山降雪機會高

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
天氣趨勢。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
天氣趨勢。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專

周末天氣仍較穩定，不過，下周二起強冷空氣南下，轉冷有雨。天氣風險公司粉專「天氣風險 WeatherRisk」 表示，下周雖然有冷空氣要下來，但並不是周一馬上就會轉冷。真正要有明顯轉冷的感受，可能要等到下周二晚間或下周三。

同時因為比較偏向濕冷，因此低溫可能是一整天都持續，天氣風險公司表示，冷的時間較長，跟乾冷的低溫集中在夜晚清晨不同，多加留意，提早做好準備。

今明兩天台灣附近為偏東風到東北風環境，水氣略增多，天氣風險公司表示，迎風面的大台北東側、宜蘭、花蓮、台東等地有局部短暫陣雨，西半部則是維持多雲到晴天氣，整體仍較穩定，安排出遊計畫應該影響不大。

氣溫方面，天氣風險公司表示，周末兩天北部、東北部白天高溫23至25度，中部及花東高溫24至26度，南部高溫可能到27度以上，夜晚清晨在中北部、東北部空曠地區低溫有機會降到14度以下，南部及花東空曠地區也有14至16度的低溫，日夜溫差普遍可能達到10度或以上，早出晚歸到多留意，並且注意身體健康。

下周一東北季風會開始增強，天氣風險公司表示，迎風面地區的降雨範圍逐漸擴大到大台北西側、桃園甚至到新竹一帶，中南部山區也有局部短暫陣雨機會。溫度將略為下降，但是還沒有顯著的降溫，北部、東北部白天高溫仍有21至23度，中部及花東地區高溫23至25度，南部高溫仍可到26至27度或以上，夜晚清晨溫度變化不大，中北部、東北部空曠地區仍可能出現14度以下低溫機會。

天氣風險公司表示，下周二大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團才會逐漸開始南下，水氣也有進一步增多的趨勢，北部、東半部陰天有雨，東北部地區有局部較大累積雨量，中南部雲量增多，山區有短暫陣雨機會。溫度也將有較明顯的下降轉冷趨勢，尤其是晚間之後就可以比較顯著的感受到溫度變冷的情況。

下周三至下周五將是冷空氣最強的時間點，天氣風險公司表示，台灣附近水氣偏多，天氣較為濕冷，北部、東半部持續有雨，中南部雲量偏多，山區有降雨機會，高山地區也有較高的降雪機會。中北部、東北部空曠地區低溫可能降到10度以下。濕冷的情況可能要等到下周末才會隨著乾空氣進入而轉為偏乾冷的情況，天氣好轉；冷空氣也慢慢減弱，白天溫度有較大的回升，夜晚清晨溫度仍較偏低，日夜溫差拉大。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

低溫 降雪

延伸閱讀

考生注意！下周冷空氣南下低溫探11度 明大學學測天氣曝光

把握最後好天氣 下周明顯轉濕冷2地恐連日陰雨 這3天高山有降雪條件

好天氣倒數 下周冷空氣襲全台轉濕冷 不排除達強烈冷氣團等級

晴暖上看28度高溫 吳德榮：下周濕冷直逼強烈冷氣團 洛鞍颱風加持水氣

相關新聞

強烈冷氣團下周二起南下水氣激增 這3天冷空氣最強、高山降雪機會高

周末天氣仍較穩定，不過，下周二起強冷空氣南下，轉冷有雨。天氣風險公司粉專「天氣風險 WeatherRisk」 表示，下周...

晴暖好天氣要掰了 吳德榮：下周二愈晚愈濕冷 探8度低溫至少凍4天

今天可望是舒適好天氣，南部高溫甚至可達29度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教...

下周強冷空氣3階段升級 最冷時間點曝 恐增強為寒流

氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專預告，下周為寒流周。他表示，最冷時段會落在下周三至下周四的清晨，冷空氣有再增...

最新天氣展望 北方冷高壓南下影響各地氣溫下降

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測未來第1周期中起受北方冷高壓南下影響，各地氣溫下...

放行無照醫材廠商進手術室 中榮3醫記申誡

台中榮總遭爆放任無照醫材廠商執行手術，且為期三年。中榮內部調查報告於前天、最後截止日送交衛福部。衛福部醫事司長劉越萍表示...

家長隱匿兒女腸病毒 高市府開罰

高雄市鼓山區某私立小學爆發腸病毒群聚感染，4個班級、11名學童染疫；衛生局查出，家長隱匿小孩得腸病毒，仍讓孩子到學校上課...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。