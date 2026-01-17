強烈冷氣團下周二起南下水氣激增 這3天冷空氣最強、高山降雪機會高

周末天氣仍較穩定，不過，下周二起強冷空氣南下，轉冷有雨。天氣風險公司粉專「天氣風險 WeatherRisk」 表示，下周雖然有冷空氣要下來，但並不是周一馬上就會轉冷。真正要有明顯轉冷的感受，可能要等到下周二晚間或下周三。

同時因為比較偏向濕冷，因此低溫可能是一整天都持續，天氣風險公司表示，冷的時間較長，跟乾冷的低溫集中在夜晚清晨不同，多加留意，提早做好準備。

今明兩天台灣附近為偏東風到東北風環境，水氣略增多，天氣風險公司表示，迎風面的大台北東側、宜蘭、花蓮、台東等地有局部短暫陣雨，西半部則是維持多雲到晴天氣，整體仍較穩定，安排出遊計畫應該影響不大。

氣溫方面，天氣風險公司表示，周末兩天北部、東北部白天高溫23至25度，中部及花東高溫24至26度，南部高溫可能到27度以上，夜晚清晨在中北部、東北部空曠地區低溫有機會降到14度以下，南部及花東空曠地區也有14至16度的低溫，日夜溫差普遍可能達到10度或以上，早出晚歸到多留意，並且注意身體健康。

下周一東北季風會開始增強，天氣風險公司表示，迎風面地區的降雨範圍逐漸擴大到大台北西側、桃園甚至到新竹一帶，中南部山區也有局部短暫陣雨機會。溫度將略為下降，但是還沒有顯著的降溫，北部、東北部白天高溫仍有21至23度，中部及花東地區高溫23至25度，南部高溫仍可到26至27度或以上，夜晚清晨溫度變化不大，中北部、東北部空曠地區仍可能出現14度以下低溫機會。

天氣風險公司表示，下周二大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團才會逐漸開始南下，水氣也有進一步增多的趨勢，北部、東半部陰天有雨，東北部地區有局部較大累積雨量，中南部雲量增多，山區有短暫陣雨機會。溫度也將有較明顯的下降轉冷趨勢，尤其是晚間之後就可以比較顯著的感受到溫度變冷的情況。

下周三至下周五將是冷空氣最強的時間點，天氣風險公司表示，台灣附近水氣偏多，天氣較為濕冷，北部、東半部持續有雨，中南部雲量偏多，山區有降雨機會，高山地區也有較高的降雪機會。中北部、東北部空曠地區低溫可能降到10度以下。濕冷的情況可能要等到下周末才會隨著乾空氣進入而轉為偏乾冷的情況，天氣好轉；冷空氣也慢慢減弱，白天溫度有較大的回升，夜晚清晨溫度仍較偏低，日夜溫差拉大。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。