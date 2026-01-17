快訊

衛星看中國霾 鄭明典：下周二白天恐隨北風下來

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
衛星看中國霾。圖／取自鄭明典臉書
衛星看中國霾。圖／取自鄭明典臉書

前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出衛星雲圖，他表示，衛星看中國霾，客觀數據上中國霾害有改善，但是冬季寒冷、穩定天氣，空氣品質還是很容易惡化，衛星上可以看得到趨勢。

他說，目前風向，中國霾還不會到台灣來，下周二白天有可能隨北風下來。

環境部表示，未來1周，今天至下周一環境風場為東北風，中南部位於下風處，汙染物易累積，明天東北風可能挾帶微量境外汙染物移入影響台灣及離島；下周一至下周四強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團南下影響，環境風場為東北風，南部位於下風處，汙染物易累積。空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，隨時留意最新空氣品質資訊。提醒敏感族群注意防範，在戶外減少劇烈活動，配戴口罩防護。

