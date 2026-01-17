聽新聞
0:00 / 0:00
衛星看中國霾 鄭明典：下周二白天恐隨北風下來
前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出衛星雲圖，他表示，衛星看中國霾，客觀數據上中國霾害有改善，但是冬季寒冷、穩定天氣，空氣品質還是很容易惡化，衛星上可以看得到趨勢。
他說，目前風向，中國霾還不會到台灣來，下周二白天有可能隨北風下來。
環境部表示，未來1周，今天至下周一環境風場為東北風，中南部位於下風處，汙染物易累積，明天東北風可能挾帶微量境外汙染物移入影響台灣及離島；下周一至下周四強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團南下影響，環境風場為東北風，南部位於下風處，汙染物易累積。空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，隨時留意最新空氣品質資訊。提醒敏感族群注意防範，在戶外減少劇烈活動，配戴口罩防護。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言