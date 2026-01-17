下周強冷空氣3階段升級 最冷時間點曝 恐增強為寒流
氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專預告，下周為寒流周。他表示，最冷時段會落在下周三至下周四的清晨，冷空氣有再增強為寒流的潛力，務必注意保暖。
他說，根據美國（AIGFS）數值模式今晨最新模擬結果顯示，下周一東北季風增強，下周二強冷空氣再升級為大陸冷氣團或是強烈大陸冷氣團等級。
「這波冷的時間相當長」，林得恩表示，目前評估，影響時間有機會延長到下周六。其中，最冷時段會落在下周三至下周四的清晨，有再增強為寒流的潛力。
至於冷的型態，他說，北部、東北部及東部地區為濕冷，中南部地區則為乾冷；迎風面的桃園以北及宜蘭地區都有局部短暫雨，花東及恆春半島有零星短暫雨，其它地區則維持為多雲到晴天氣。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
