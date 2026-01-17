快訊

台美關稅談判 金雞母被奪 矽盾變薄 政府報喜不報憂

晴暖好天氣要掰了 吳德榮：下周二愈晚愈濕冷 探8度低溫至少凍4天

決戰理組！115升大學學測今登場 首日考數A、自然科

下周二起氣溫溜滑梯 氣象署估強烈冷氣團再襲 寒冷又雨不停

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
下周二強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團南下，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有局部較大雨勢發生的機率。本報資料照片
下周二強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團南下，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有局部較大雨勢發生的機率。本報資料照片

把握好天氣，中央氣象署表示，今天迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區有零星短暫雨，新竹以南清晨仍有零星短暫雨機率，白天之後新竹以南為多雲到晴；溫度方面，各地低溫普遍在16至19度，白天北部、東半部高溫約22至24度，中南部高溫來到24至27度。

今天西半部地區及馬祖清晨有局部霧或低雲影響能見度；氣象署表示，東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪出現的機率，海邊活動多加留意。

至於颱風消息，氣象署表示，目前位於菲律賓東南方海面上的輕度颱風洛鞍，預計未來在菲律賓東南方至東方海面活動，且強度發展不明顯，對台灣無直接影響。

明天迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周一東北季風增強，溫度下降尚不明顯，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有短暫雨，桃園以北及花蓮地區有局部短暫雨，台東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周二強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團南下，溫度較前一天明顯下降，中部以北及宜蘭天氣轉冷，其他地區早晚亦冷，下周三至下周五強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團影響，中部以北及宜蘭天氣寒冷，其他地區早晚亦冷；基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有雨，下周二並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北及花蓮地區有局部短暫雨，台東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；下周四、下周五竹苗及中部山區亦有零星短暫雨。

下周六、25日持續受冷空氣影響，各地天氣仍冷；東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。26日冷空氣減弱，各地氣溫回升；東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周四至下周五清晨中部以北、東北部及東部3000公尺以上高山有零星降雪機率。高山夜間及清晨氣溫偏低，路面易結冰，行車用路及登山注意路況安全，山坡地農作物防範寒害。

下周二起氣溫溜滑梯。圖／中央氣象署提供
下周二起氣溫溜滑梯。圖／中央氣象署提供

冷氣團 恆春 基隆

延伸閱讀

好天氣倒數 下周冷空氣襲全台轉濕冷 不排除達強烈冷氣團等級

洛鞍颱風最新路徑曝 賈新興：下周二偏強冷氣團影響 農曆假期略偏暖

晴暖上看28度高溫 吳德榮：下周濕冷直逼強烈冷氣團 洛鞍颱風加持水氣

周末前各地回溫 下周再有冷氣團南下「低溫10度以下」

相關新聞

晴暖好天氣要掰了 吳德榮：下周二愈晚愈濕冷 探8度低溫至少凍4天

今天可望是舒適好天氣，南部高溫甚至可達29度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教...

最新天氣展望 北方冷高壓南下影響各地氣溫下降

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測未來第1周期中起受北方冷高壓南下影響，各地氣溫下...

放行無照醫材廠商進手術室 中榮3醫記申誡

台中榮總遭爆放任無照醫材廠商執行手術，且為期三年。中榮內部調查報告於前天、最後截止日送交衛福部。衛福部醫事司長劉越萍表示...

家長隱匿兒女腸病毒 高市府開罰

高雄市鼓山區某私立小學爆發腸病毒群聚感染，4個班級、11名學童染疫；衛生局查出，家長隱匿小孩得腸病毒，仍讓孩子到學校上課...

院長講堂／台大醫院北護分院院長詹鼎正 打造示範級老人醫院

台灣今年正式邁入超高齡社會，2024年8月接任台大醫院北護分院院長的詹鼎正，是國內老年醫學發展重要推手之一。他認為，「健...

下周二起氣溫溜滑梯 氣象署估強烈冷氣團再襲 寒冷又雨不停

把握好天氣，中央氣象署表示，今天迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區有零星短暫雨...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。