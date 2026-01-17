下周二起氣溫溜滑梯 氣象署估強烈冷氣團再襲 寒冷又雨不停
把握好天氣，中央氣象署表示，今天迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區有零星短暫雨，新竹以南清晨仍有零星短暫雨機率，白天之後新竹以南為多雲到晴；溫度方面，各地低溫普遍在16至19度，白天北部、東半部高溫約22至24度，中南部高溫來到24至27度。
今天西半部地區及馬祖清晨有局部霧或低雲影響能見度；氣象署表示，東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪出現的機率，海邊活動多加留意。
至於颱風消息，氣象署表示，目前位於菲律賓東南方海面上的輕度颱風洛鞍，預計未來在菲律賓東南方至東方海面活動，且強度發展不明顯，對台灣無直接影響。
明天迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。
下周一東北季風增強，溫度下降尚不明顯，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有短暫雨，桃園以北及花蓮地區有局部短暫雨，台東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。
下周二強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團南下，溫度較前一天明顯下降，中部以北及宜蘭天氣轉冷，其他地區早晚亦冷，下周三至下周五強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團影響，中部以北及宜蘭天氣寒冷，其他地區早晚亦冷；基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有雨，下周二並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北及花蓮地區有局部短暫雨，台東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；下周四、下周五竹苗及中部山區亦有零星短暫雨。
下周六、25日持續受冷空氣影響，各地天氣仍冷；東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。26日冷空氣減弱，各地氣溫回升；東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。
下周四至下周五清晨中部以北、東北部及東部3000公尺以上高山有零星降雪機率。高山夜間及清晨氣溫偏低，路面易結冰，行車用路及登山注意路況安全，山坡地農作物防範寒害。
