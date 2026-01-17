快訊

台美關稅談判 金雞母被奪 矽盾變薄 政府報喜不報憂

晴暖好天氣要掰了 吳德榮：下周二愈晚愈濕冷 探8度低溫至少凍4天

決戰理組！115升大學學測今登場 首日考數A、自然科

最新天氣展望 北方冷高壓南下影響各地氣溫下降

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
天氣展望。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
天氣展望。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測未來第1周期中起受北方冷高壓南下影響，各地氣溫下降，第2周冷高壓勢力有減弱趨勢，各地氣溫略回升。

降雨方面，氣象署說，迎風面的北部及東半部有局部短暫雨，其他地區大致為多雲到晴的天氣。近期模式第2周預報不確定性較大，隨時留意本署的最新預報資訊。

第1周：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第2周：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1至4周：1個月之展望，平均氣溫預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大；雨量預測，各地以「多於」氣候正常值的機率最小。

