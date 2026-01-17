晴暖好天氣要掰了 吳德榮：下周二愈晚愈濕冷 探8度低溫至少凍4天
今天可望是舒適好天氣，南部高溫甚至可達29度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天鬆散的中低雲通過，西半部平地轉為多雲時晴，山區、東半部及大台北東側偶有零星短暫雨的機率。今天北部14至25度、中部17至28度、南部16至29度、東部17至26度。
吳德榮表示，明天、下周一西半部多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨的機率。白天北舒適南微熱、早晚涼。下周一晚起北台灣轉有雨。
不過，他說，下周二強冷空氣抵達，氣溫驟降，北台灣愈晚愈濕冷，北部、東半部有局部雨。下周三至下周五強冷空氣盤據，北台灣濕冷、中南部早晚也偏冷；北部、東半部有局部雨。
至於冷空氣強度，吳德榮表示，目前歐洲模式模擬，這波冷空氣未達寒流的強度，以符合強烈大陸冷氣團的機率為最高，本島平地最低氣溫約能降至8度左右。低溫雖遠不如上波低，但由於濕冷，感覺還是很冷，要注意保暖。
高山降雪機率？吳德榮說，下周三、下周四3000公尺以上高山如合歡、雪山等有降雪機率；2000公尺左右如太平山處在臨界值，是否飄雪，氣溫還差一點，固態降水如冰霰、霧淞或可預期。
吳德榮表示，24日至26日天氣好轉、西晴東偶雨；冷空氣減弱，白天氣溫回升，夜間輻射冷卻作用，氣溫偏低，日夜溫差大。
關於颱風消息，他說，中央氣象署颱風路徑潛勢預測圖顯示，輕颱洛鞍將在菲律賓東方海面迴轉，並有打轉、逐漸消散的趨勢。仍維持1月颱不侵台的紀錄。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言