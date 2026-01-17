晴暖好天氣要掰了 吳德榮：下周二愈晚愈濕冷 探8度低溫至少凍4天

今天可望是舒適好天氣，南部高溫甚至可達29度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天鬆散的中低雲通過，西半部平地轉為多雲時晴，山區、東半部及大台北東側偶有零星短暫雨的機率。今天北部14至25度、中部17至28度、南部16至29度、東部17至26度。

吳德榮表示，明天、下周一西半部多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨的機率。白天北舒適南微熱、早晚涼。下周一晚起北台灣轉有雨。

不過，他說，下周二強冷空氣抵達，氣溫驟降，北台灣愈晚愈濕冷，北部、東半部有局部雨。下周三至下周五強冷空氣盤據，北台灣濕冷、中南部早晚也偏冷；北部、東半部有局部雨。

至於冷空氣強度，吳德榮表示，目前歐洲模式模擬，這波冷空氣未達寒流的強度，以符合強烈大陸冷氣團的機率為最高，本島平地最低氣溫約能降至8度左右。低溫雖遠不如上波低，但由於濕冷，感覺還是很冷，要注意保暖。

高山降雪機率？吳德榮說，下周三、下周四3000公尺以上高山如合歡、雪山等有降雪機率；2000公尺左右如太平山處在臨界值，是否飄雪，氣溫還差一點，固態降水如冰霰、霧淞或可預期。

吳德榮表示，24日至26日天氣好轉、西晴東偶雨；冷空氣減弱，白天氣溫回升，夜間輻射冷卻作用，氣溫偏低，日夜溫差大。

關於颱風消息，他說，中央氣象署颱風路徑潛勢預測圖顯示，輕颱洛鞍將在菲律賓東方海面迴轉，並有打轉、逐漸消散的趨勢。仍維持1月颱不侵台的紀錄。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。