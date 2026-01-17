蜷川實花沉浸式光影藝術 今在台北華山開幕

在日本京都掀起熱潮、吸引超過廿五萬人次參觀的「蜷川實花展with EiM：彼岸之光，此岸之影」，今天正式在台北華山開幕，這不僅是蜷川實花攜手科技藝術團隊EiM的最新創作，更是海外有史以來最大規模的展出。

展覽跳脫以往平面攝影的框架，將影像、裝置、光影與空間設計融為一體，呈現蜷川實花強烈又獨特的色彩美學，同時加入京都未曾展出的新增展區及台北在地元素，展覽細緻複雜的程度。

為了讓粉絲能完美體驗全新的沉浸式光影藝術，蜷川實花特地提前抵台布展與監工。

蜷川實花表示，非常開心能將最新作品帶到台北，希望透過光、影與色彩，讓觀眾在展覽中找到屬於自己的情感共鳴。

她說，為了準備這次展覽，去年在台北拍攝了許多作品、放在「生命的呼吸」中呈現，希望大家都能抱著探險的心情，在展場中找到屬於自己的故事。

為慶祝海外最大規模個展開幕，台北站推出多款由蜷川實花親自監修的限定商品，購票請上udn售票網（https://reurl.cc/R9ldnZ），或電洽客服專線02-2649-1688。