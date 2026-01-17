聽新聞
0:00 / 0:00

蜷川實花沉浸式光影藝術 今在台北華山開幕

聯合報／ 本報訊
在日本京都掀起熱潮「蜷川實花展with EiM：彼岸之光，此岸之影」今天開展。蜷川實花特地提前抵台布展、監工。記者許正宏／攝影
在日本京都掀起熱潮「蜷川實花展with EiM：彼岸之光，此岸之影」今天開展。蜷川實花特地提前抵台布展、監工。記者許正宏／攝影

在日本京都掀起熱潮、吸引超過廿五萬人次參觀的「蜷川實花展with EiM：彼岸之光，此岸之影」，今天正式在台北華山開幕，這不僅是蜷川實花攜手科技藝術團隊EiM的最新創作，更是海外有史以來最大規模的展出。

展覽跳脫以往平面攝影的框架，將影像、裝置、光影與空間設計融為一體，呈現蜷川實花強烈又獨特的色彩美學，同時加入京都未曾展出的新增展區及台北在地元素，展覽細緻複雜的程度。

為了讓粉絲能完美體驗全新的沉浸式光影藝術，蜷川實花特地提前抵台布展與監工。

蜷川實花表示，非常開心能將最新作品帶到台北，希望透過光、影與色彩，讓觀眾在展覽中找到屬於自己的情感共鳴。

她說，為了準備這次展覽，去年在台北拍攝了許多作品、放在「生命的呼吸」中呈現，希望大家都能抱著探險的心情，在展場中找到屬於自己的故事。

為慶祝海外最大規模個展開幕，台北站推出多款由蜷川實花親自監修的限定商品，購票請上udn售票網（https://reurl.cc/R9ldnZ），或電洽客服專線02-2649-1688。

京都 科技 台北

延伸閱讀

睽違10年蜷川實花海個展 「彼岸之光，此岸之影」開幕

「流星四少」合體看展　蜷川實花笑喊：被台灣可愛男生包圍

蜷川實花特展中華三菱XFORCE參與展出 車主購票再享九折優惠

台新Richart數位品牌升級

相關新聞

蜷川實花沉浸式光影藝術 今在台北華山開幕

在日本京都掀起熱潮、吸引超過廿五萬人次參觀的「蜷川實花展with EiM：彼岸之光，此岸之影」，今天正式在台北華山開幕，...

社安網2.0才上路 多縣市社工遭欠薪

社安網二點○今年正式上路，預計加聘逾萬名社工，不過近期全台陸續傳出有社工欠薪案件，部分縣市政府各局處社工人員或約聘社工，...

放行無照醫材廠商進手術室 中榮3醫記申誡

台中榮總遭爆放任無照醫材廠商執行手術，且為期三年。中榮內部調查報告於前天、最後截止日送交衛福部。衛福部醫事司長劉越萍表示...

健康永續行動家／台大醫院落實性平 引進風險評估表

近年白色巨塔性騷醜聞頻傳，過去醫院爆出性平案件時，高層多迴避面對，台大醫院院長余忠仁上任後，選擇正面迎戰，將提升院內性平...

健康永續行動家／台大醫院啟動鮭魚返鄉 留才傳承經驗

護理人力出走，是新冠後各家醫學中心最大困境，台大醫院院長余忠仁上任後，推動院內「人才永續」，將部分工時護理師、藥師列為制...

健康永續行動家／台大醫院院長余忠仁 分級醫療助攻永續

台大醫院西址舊大樓，文藝復興式的建築風格，被稱為「最美醫院」，美麗背後卻因古蹟法規限制，空間利用、節能改造均困難重重，每...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。