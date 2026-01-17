聽新聞
0:00 / 0:00
蜷川實花沉浸式光影藝術 今在台北華山開幕
在日本京都掀起熱潮、吸引超過廿五萬人次參觀的「蜷川實花展with EiM：彼岸之光，此岸之影」，今天正式在台北華山開幕，這不僅是蜷川實花攜手科技藝術團隊EiM的最新創作，更是海外有史以來最大規模的展出。
展覽跳脫以往平面攝影的框架，將影像、裝置、光影與空間設計融為一體，呈現蜷川實花強烈又獨特的色彩美學，同時加入京都未曾展出的新增展區及台北在地元素，展覽細緻複雜的程度。
為了讓粉絲能完美體驗全新的沉浸式光影藝術，蜷川實花特地提前抵台布展與監工。
蜷川實花表示，非常開心能將最新作品帶到台北，希望透過光、影與色彩，讓觀眾在展覽中找到屬於自己的情感共鳴。
她說，為了準備這次展覽，去年在台北拍攝了許多作品、放在「生命的呼吸」中呈現，希望大家都能抱著探險的心情，在展場中找到屬於自己的故事。
為慶祝海外最大規模個展開幕，台北站推出多款由蜷川實花親自監修的限定商品，購票請上udn售票網（https://reurl.cc/R9ldnZ），或電洽客服專線02-2649-1688。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言