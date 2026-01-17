聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／假日簡單早餐 家常味不單調

聯合報／ 文／張如欣（新北新店）
簡單健康的早餐，本身就是一種幸福。圖／張如欣提供
簡單健康的早餐，本身就是一種幸福。圖／張如欣提供

新的一年，我從早餐開始，慢慢把生活調回健康的節奏。對我而言，早餐是一種照顧自己的方式，也是一個讓身心甦醒、迎接一天的溫柔儀式。

平日的早晨，吐司或地瓜作為主食，搭配水煮蛋、豆漿，再切一份當季水果。這組合不花稍，卻能讓身體循序醒來，精神跟著清爽起來。吃得剛剛好，不會昏沉，也不覺得負擔，做起事來自然更專心。久而久之，我發現自己不再需要依賴含糖飲料提神，也能穩定地度過一天，生活的節奏似乎慢慢找回平衡。

假日早餐則多了幾分熱鬧，為家人準備早餐，是周末期待的時光。阿母喜歡蝦仁豆腐蒸蛋，細嫩的蒸蛋配上鮮甜蝦仁，簡單又營養；阿爸則偏愛法式吐司，金黃微焦、帶著淡淡奶香，是他假日早晨的小確幸。再煮一鍋白飯、炒一道青菜，配上小阿姨親手做的醬瓜，一桌家常滋味，清淡卻不單調，讓人感到安心又滿足。

這樣的早餐，簡單健康，是一種家的連結。在忙碌的生活裡，能和家人一起好好吃一頓早餐，本身就是一種幸福。

新的一年，我希望從每天的早晨開始，為生活打底，也把溫暖與安定，留在餐桌上。

早餐 吐司 小確幸 豆腐 豆漿

延伸閱讀

走私1172塊海洛因磚…竹聯幫「豆漿」腦癌由陸返台投案 昨病逝榮總

完美剝水煮蛋只要一簡單動作和短短幾秒！教練大呼：我花34年才知道

掀蓋就見錢！ 2026馬年「早安美芝城x屎蛋唐尼」醜萌聯名 Threads狂推：這款吐司必點

從皇室貢品到伴手禮！揭開台灣名產「花蓮薯」的身世之謎

相關新聞

家長隱匿兒女腸病毒 高市府開罰

高雄市鼓山區某私立小學爆發腸病毒群聚感染，4個班級、11名學童染疫；衛生局查出，家長隱匿小孩得腸病毒，仍讓孩子到學校上課...

當心「耳中風」聽力師提醒突發性聽力損失72小時是關鍵

1名48歲上班族，一早起床發現右耳「像被關掉一樣」突然聽不到，並伴隨惱人的嗡嗡耳鳴聲。他以為只是感冒或洗澡耳朵進水，硬撐...

健康你我他／假日簡單早餐 家常味不單調

新的一年，我從早餐開始，慢慢把生活調回健康的節奏。對我而言，早餐是一種照顧自己的方式，也是一個讓身心甦醒、迎接一天的溫柔...

愛肝達人站／是「蔣經國」，還是「獎金國」？

朋友的孫子剛從國外回來，聊天時談起蔣經國這個名字。

院長講堂／台大醫院北護分院院長詹鼎正 打造示範級老人醫院

台灣今年正式邁入超高齡社會，2024年8月接任台大醫院北護分院院長的詹鼎正，是國內老年醫學發展重要推手之一。他認為，「健...

蜷川實花沉浸式光影藝術 今在台北華山開幕

在日本京都掀起熱潮、吸引超過廿五萬人次參觀的「蜷川實花展with EiM：彼岸之光，此岸之影」，今天正式在台北華山開幕，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。