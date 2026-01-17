健康你我他／假日簡單早餐 家常味不單調

新的一年，我從早餐開始，慢慢把生活調回健康的節奏。對我而言，早餐是一種照顧自己的方式，也是一個讓身心甦醒、迎接一天的溫柔儀式。

平日的早晨，吐司或地瓜作為主食，搭配水煮蛋、豆漿，再切一份當季水果。這組合不花稍，卻能讓身體循序醒來，精神跟著清爽起來。吃得剛剛好，不會昏沉，也不覺得負擔，做起事來自然更專心。久而久之，我發現自己不再需要依賴含糖飲料提神，也能穩定地度過一天，生活的節奏似乎慢慢找回平衡。

假日早餐則多了幾分熱鬧，為家人準備早餐，是周末期待的時光。阿母喜歡蝦仁豆腐蒸蛋，細嫩的蒸蛋配上鮮甜蝦仁，簡單又營養；阿爸則偏愛法式吐司，金黃微焦、帶著淡淡奶香，是他假日早晨的小確幸。再煮一鍋白飯、炒一道青菜，配上小阿姨親手做的醬瓜，一桌家常滋味，清淡卻不單調，讓人感到安心又滿足。

這樣的早餐，簡單健康，是一種家的連結。在忙碌的生活裡，能和家人一起好好吃一頓早餐，本身就是一種幸福。

新的一年，我希望從每天的早晨開始，為生活打底，也把溫暖與安定，留在餐桌上。