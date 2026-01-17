聽新聞
社安網2.0才上路 多縣市社工遭欠薪

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

社安網二點○今年正式上路，預計加聘逾萬名社工，不過近期全台陸續傳出有社工欠薪案件，部分縣市政府各局處社工人員或約聘社工，截至昨天為止都未領到一月的薪資。嘉義市社工人員職業工會批評，政府讓社工的基本生活都無法維持，該如何全心投入專業服務？

對此，衛福部社工司指出，嘉義市因契約簽訂作業延宕使薪資延後撥付，已允諾十七日前完成撥款，其餘縣市多為類似原因所致，先前早已函請各縣市提早作業，應如期發薪。

嘉義市社工人員職業工會表示，因嘉義市府內部人士聘任流程延宕，導致社會處、教育處、衛生局等單位社工人員，截至昨天為止，都未領到今年一月的薪資。花蓮縣社工人員職業工會也說，全縣逾百名約聘僱社工同樣未領到一月薪資。

立委林月琴表示，除了嘉義，彰化縣聘用社工也反映，一月薪資尚未發放。嘉義與彰化縣回覆，因聘用人員評核、薪點調整等行政程序導致發放薪資延遲。她批評，薪資不該「方便的時候再發」，衛福部應積極督導，避免類似事件重演。

社福界人士指出，社安網社工採約聘制，需年年換約，另得考量社工薪資晉階階數、所屬計畫經費撥付情況等撥付薪資，使給薪方式變得極為複雜，為避免拖欠薪資，有些縣市採取先用舊約續約，待薪資發放時，再補簽新約，後續再將差額補齊因應。

衛福部社工司副司長楊雅嵐表示，十五日已發文給廿二縣市，要求應提早啟動行政流程，避免延後薪資發放；目前嘉義市政府回覆衛福部可於今天前完成撥付、花蓮縣政府預計十九日完成撥付，其他縣市社工遭欠薪情形，將持續了解。

社工 社會安全網 薪資 衛福部 林月琴

