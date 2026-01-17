放行無照醫材廠商進手術室 中榮3醫記申誡

台中榮總遭爆放任無照醫材廠商執行手術，且為期三年。中榮內部調查報告於前天、最後截止日送交衛福部。衛福部醫事司長劉越萍表示，審閱中榮內部調查，遭爆料的三名醫師坦承放行廠商進手術室，院方已對三名醫師各記一次申誡，台中市衛生局將於兩周內完成對中榮案的調查，依法裁處。

中榮三名神經外科醫師遭投訴放任無醫師資格的醫材廠商進入手術房內，甚至直接執刀，醫師則在一旁插手納涼，觀看廠商進行內視鏡手術，且無照廠商執刀已至少三年以上，粗估影響至少一八○名病人。

劉越萍說，中榮的內部調查報告顯示，三名醫師皆違反院方於二○○五年制定的手術室規範，三名醫師未依照院內標準作業流程，讓廠商進入管制區，且報備程序不完整，三人已被記一次申誡。她強調「每位醫師都是資優生，被記申誡是很丟臉的事」。

劉越萍表示，中榮已經承諾未來廠商進入手術室的審核權限，將由原本的「科主任決定」提升至「院長核可」。

雖然加嚴相關規定，但中榮報告中稱，廠商雖違規進入手術室，並未執行醫療行為，對該部分不會單方面採信中榮的內部報告，將由台中市衛生局進一步調查，必定會將行政調查的程序做滿，釐清事實，以此作為後續裁處以及制度調整的依據。

衛福部計畫於農曆年前，會同醫策會專家於中榮進行「評鑑追蹤輔導訪查」，確認院方的改革流程是否精確執行並解決痛點，年後彙整專家意見，作為未來訂定全國一致性手術室指引的重要參考。