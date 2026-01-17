愛肝達人站／是「蔣經國」，還是「獎金國」？

朋友的孫子剛從國外回來，聊天時談起蔣經國這個名字。

孫子認真地說：「全世界哪裡有那麼好的國家，一直發獎金、不用工作的？」

我一聽，先是一愣，隨即莞爾。原來他把「蔣經國」聽成了「獎金國」。

讓我想起大學上課時，老師講「遺傳與環境對人體健康的影響」。這個觀念並不容易理解，老師就用了一個非常生動的比喻：「什麼是遺傳？什麼是環境？如果孩子生下來像你，那是遺傳；如果孩子生下來像隔壁的叔叔，那就是環境！」

全班哄堂大笑，讓人一輩子忘不了。

事實上，人的健康與生命長短，確實深受遺傳因素影響。如果上一代有人罹患乳癌、肺癌、大腸癌，或有心臟病、高血壓、糖尿病等慢性疾病，下一代罹患這些疾病的風險，會明顯增加。這是大量醫學研究的結果。

除了遺傳因素，後天的環境影響同樣重要。例如長期生活在空氣汙染嚴重的地區或長期抽菸，罹患肺癌的機率就會大幅增加；常吃檳榔、喝酒、吃過燙的食物，口腔癌與食道癌的發生率也會顯著上升。

臨床上看到的多數疾病，往往不是單一原因造成，而是遺傳體質與生活環境長年累積、交互作用的結果。

不過，遺傳並不等於命中注定。隨著現代醫學進步，對於具有家族病史或高風險體質的人，只要提高警覺、定期接受檢查與追蹤，可以在疾病尚未發生，甚至仍停留在「風險階段」時，就提早發現問題。

台灣還有一個相當特殊、也十分沉重的例子──B型肝炎。

B肝並不是遺傳病，而是病毒感染。許多B肝帶原者是在出生時，病毒經由母親的血液或產道垂直傳染給下一代。這種一出生就帶原的國人，若長期未被注意，數十年後可能演變成肝硬化甚至肝癌。這也是台灣每年仍有上萬人死於肝病的重要原因。

所幸，透過定期抽血檢查肝功能及胎兒蛋白，再配合腹部超音波檢查，必要時使用抗病毒藥物治療，多數病人都能把肝病控制在安全範圍內，避免走到肝硬化或肝癌這一步。

至於環境因素，就更仰賴個人的自制力。多呼吸新鮮空氣、飲食清淡、多運動、少吃甜食與油膩食品，這些看似平凡的生活選擇，卻是預防慢性病最實際、也最有效的方法。

回頭再看那位孫子。他長期在國外長大，教科書裡沒有蔣經國，媒體也很少提起，自然不會受到這個名字的影響。在資本主義社會中長大，從小耳濡目染，金錢觀念從小建立，他腦中只剩下「獎金」，哪裡知道曾經有一位叫蔣經國的人。

所以，是「蔣經國」，還是「獎金國」？答案，其實不在名字本身，而在我們所處的環境。

環境，不只會影響一個人怎麼看世界，也會默默影響一個人一生的健康。用的健康知識