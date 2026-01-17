院長講堂／台大醫院北護分院院長詹鼎正 打造示範級老人醫院

台灣今年正式邁入超高齡社會，2024年8月接任台大醫院北護分院院長的詹鼎正，是國內老年醫學發展重要推手之一。他認為，「健康老化」是每個老年人或即將邁入老年的人都應該學習的人生課題。而健康老化的關鍵，就在於保住骨本、留住行動力；讓自己延長健康壽命，才能在人生後段活得優雅。

老年醫學 長者不用奔波

談起從醫的心路歷程，「一切好像都是命運的安排！」詹鼎正幽默的說，他從小的學業成績不錯，北聯榜首考進建中，又因父親說家族中三百年沒有出過醫師，於是建中第一名畢業的他，就順利考取台大醫科，展開醫學之路。

至於選擇走老年醫學領域，則完全是命運的安排。對詹鼎正來說，「考試沒有很困難」，當兵時，他努力參加各種考試，每個考試有花時間念書都一定會考上，也因此考取教育部老年醫學公費留考。役畢後，1999年他前往美國約翰霍普金斯大學公共衛生學院攻讀，取得老人學與長期照護博士學位。

2002年詹鼎正先在美國大巴爾的摩醫學中心擔任內科醫師4年，2005年則至哈佛大學醫學院接受為期一年的老人醫學次專科訓練。2006年返台後，恰巧台大醫院老年醫學部成立，他即加入擔任第一年的主治醫師，從此與老年醫學結下不解之緣。

20年前台灣老年醫學才開始發展，詹鼎正說，沒想到隨著超高齡社會來臨，現在老年醫學成為主流顯學。台大醫院老年醫學部從成立之初僅3名醫師，至今已有15名醫師的規模，他也一路從主治醫師升任到部主任，以及各分院副院長、院長等職務，同時是台大醫學院內科教授。

「老年醫學科有其存在的價值。在全人醫療趨勢下，老年醫學不是只有看病，還包括生活功能、與家屬溝通等周全性的評估。」詹鼎正指出，老年醫學整合門診強調整合性的專業照顧，可以處理9成以上老人家的疾病問題，幾乎所有老人從頭到腳的病都可以先交由老年醫學科醫師看診，老人家不必四處奔波求醫。

詹鼎正看診候診室旁，平時是員工休閒中心。記者曾吉松／攝影

高齡長照 導入智慧醫療

近10多年來，政府積極推動醫療與長照結合的長照政策，如今已進展到長照3.0，總統賴清德並成立「健康台灣推動委員會」，全力執行推動「健康台灣深耕計畫」。身為委員之一的詹鼎正，接掌北護分院院長後，積極打造「老年醫學及社區長照」的整合模式，進而建構「社區化的健康照護體系」。

配合健康台灣深耕計畫，詹鼎正今年將在北護分院首推「醫療個管師」，他解釋，長照系統有A單位個管師，醫院也有醫療個管師，兩人互相對接，一人管長照，一人管醫療，可共同協調安排醫師為高齡長照病人提供適當的醫療照護。

詹鼎正期許，未來能將北護分院建設為醫療與長照結合的示範醫院，且持續導入智慧醫療與創新科技，提供地方民眾最優質的照護服務，讓北護分院成為台大醫療體系的「老人醫院」。

日行萬步 瘦下來更健康

坦言「人生以工作為目的」的詹鼎正，2006年返台後，因為工作忙碌，體重從60公斤直線上升至86公斤，健康亮紅燈，除了原有的偏頭痛、鼻過敏問題，肥胖也引起高血壓、脂肪肝、胃食道逆流等毛病上身。

因此，3年前他決心減肥，開始施打瘦瘦針至今，並搭配每天只吃晚餐、喝兩到三杯黑咖啡，日行八千至一萬步的運動，現在體重維持68、69公斤，「瘦下來後，許多毛病都不藥而癒。」

台大醫院北護分院院長詹鼎正。記者曾吉松／攝影

詹鼎正

專長：老年人多重用藥、肌少症、骨質疏鬆症、老人醫學、衰弱

現職：

台大醫院北護分院院長

台大醫學系內科臨床教授

台大醫院老年醫學部主治醫師

亞太區脆弱性骨折聯盟共同主席

學歷：美國約翰霍普金斯大學公共衛生學院老人學與長期照護博士、台大醫學系

經歷：

台大醫院新竹台大分院副院長暨新竹台大分院新竹醫院負責人

台大醫院竹東分院院長

台大醫院金山分院副院長

台大醫院老年醫學部主任

給病人的一句話：健康老化關鍵，在於保住骨本、留住行動力；讓自己延長健康壽命，也能在人生後段活得優雅。