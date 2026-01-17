聽新聞
0:00 / 0:00

院長講堂／台大醫院北護分院院長詹鼎正 打造示範級老人醫院

聯合報／ 記者黃妙雲林琮恩／專訪
台大醫院北護分院院長詹鼎正（左）看診，與病人親切溝通問診中。記者曾吉松／攝影
台大醫院北護分院院長詹鼎正（左）看診，與病人親切溝通問診中。記者曾吉松／攝影

台灣今年正式邁入超高齡社會，2024年8月接任台大醫院北護分院院長的詹鼎正，是國內老年醫學發展重要推手之一。他認為，「健康老化」是每個老年人或即將邁入老年的人都應該學習的人生課題。而健康老化的關鍵，就在於保住骨本、留住行動力；讓自己延長健康壽命，才能在人生後段活得優雅。

老年醫學 長者不用奔波

談起從醫的心路歷程，「一切好像都是命運的安排！」詹鼎正幽默的說，他從小的學業成績不錯，北聯榜首考進建中，又因父親說家族中三百年沒有出過醫師，於是建中第一名畢業的他，就順利考取台大醫科，展開醫學之路。

至於選擇走老年醫學領域，則完全是命運的安排。對詹鼎正來說，「考試沒有很困難」，當兵時，他努力參加各種考試，每個考試有花時間念書都一定會考上，也因此考取教育部老年醫學公費留考。役畢後，1999年他前往美國約翰霍普金斯大學公共衛生學院攻讀，取得老人學與長期照護博士學位。

2002年詹鼎正先在美國大巴爾的摩醫學中心擔任內科醫師4年，2005年則至哈佛大學醫學院接受為期一年的老人醫學次專科訓練。2006年返台後，恰巧台大醫院老年醫學部成立，他即加入擔任第一年的主治醫師，從此與老年醫學結下不解之緣。

20年前台灣老年醫學才開始發展，詹鼎正說，沒想到隨著超高齡社會來臨，現在老年醫學成為主流顯學。台大醫院老年醫學部從成立之初僅3名醫師，至今已有15名醫師的規模，他也一路從主治醫師升任到部主任，以及各分院副院長、院長等職務，同時是台大醫學院內科教授。

「老年醫學科有其存在的價值。在全人醫療趨勢下，老年醫學不是只有看病，還包括生活功能、與家屬溝通等周全性的評估。」詹鼎正指出，老年醫學整合門診強調整合性的專業照顧，可以處理9成以上老人家的疾病問題，幾乎所有老人從頭到腳的病都可以先交由老年醫學科醫師看診，老人家不必四處奔波求醫。

詹鼎正看診候診室旁，平時是員工休閒中心。記者曾吉松／攝影
詹鼎正看診候診室旁，平時是員工休閒中心。記者曾吉松／攝影

高齡長照 導入智慧醫療

近10多年來，政府積極推動醫療與長照結合的長照政策，如今已進展到長照3.0，總統賴清德並成立「健康台灣推動委員會」，全力執行推動「健康台灣深耕計畫」。身為委員之一的詹鼎正，接掌北護分院院長後，積極打造「老年醫學及社區長照」的整合模式，進而建構「社區化的健康照護體系」。

配合健康台灣深耕計畫，詹鼎正今年將在北護分院首推「醫療個管師」，他解釋，長照系統有A單位個管師，醫院也有醫療個管師，兩人互相對接，一人管長照，一人管醫療，可共同協調安排醫師為高齡長照病人提供適當的醫療照護。

詹鼎正期許，未來能將北護分院建設為醫療與長照結合的示範醫院，且持續導入智慧醫療與創新科技，提供地方民眾最優質的照護服務，讓北護分院成為台大醫療體系的「老人醫院」。

日行萬步 瘦下來更健康

坦言「人生以工作為目的」的詹鼎正，2006年返台後，因為工作忙碌，體重從60公斤直線上升至86公斤，健康亮紅燈，除了原有的偏頭痛、鼻過敏問題，肥胖也引起高血壓、脂肪肝、胃食道逆流等毛病上身。

因此，3年前他決心減肥，開始施打瘦瘦針至今，並搭配每天只吃晚餐、喝兩到三杯黑咖啡，日行八千至一萬步的運動，現在體重維持68、69公斤，「瘦下來後，許多毛病都不藥而癒。」

台大醫院北護分院院長詹鼎正。記者曾吉松／攝影
台大醫院北護分院院長詹鼎正。記者曾吉松／攝影

詹鼎正

專長：老年人多重用藥、肌少症、骨質疏鬆症、老人醫學、衰弱

現職：

台大醫院北護分院院長

台大醫學系內科臨床教授

台大醫院老年醫學部主治醫師

亞太區脆弱性骨折聯盟共同主席

學歷：美國約翰霍普金斯大學公共衛生學院老人學與長期照護博士、台大醫學系

經歷：

台大醫院新竹台大分院副院長暨新竹台大分院新竹醫院負責人

台大醫院竹東分院院長

台大醫院金山分院副院長

台大醫院老年醫學部主任

給病人的一句話：健康老化關鍵，在於保住骨本、留住行動力；讓自己延長健康壽命，也能在人生後段活得優雅。

台大醫院 長照 北護分院 老年人 長期照護

延伸閱讀

百年老店拼減碳 台大醫院重整空間 分級醫療助攻永續經營

新北金城日照中心開幕 提供多功能複合式照顧

台大醫院西址啟用自動發藥機 古蹟醫療科技並行

台南爆長照員詐領5千萬 他勸黃偉哲：怪蔣萬安炫富先清貪腐

相關新聞

家長隱匿兒女腸病毒 高市府開罰

高雄市鼓山區某私立小學爆發腸病毒群聚感染，4個班級、11名學童染疫；衛生局查出，家長隱匿小孩得腸病毒，仍讓孩子到學校上課...

當心「耳中風」聽力師提醒突發性聽力損失72小時是關鍵

1名48歲上班族，一早起床發現右耳「像被關掉一樣」突然聽不到，並伴隨惱人的嗡嗡耳鳴聲。他以為只是感冒或洗澡耳朵進水，硬撐...

健康你我他／假日簡單早餐 家常味不單調

新的一年，我從早餐開始，慢慢把生活調回健康的節奏。對我而言，早餐是一種照顧自己的方式，也是一個讓身心甦醒、迎接一天的溫柔...

愛肝達人站／是「蔣經國」，還是「獎金國」？

朋友的孫子剛從國外回來，聊天時談起蔣經國這個名字。

院長講堂／台大醫院北護分院院長詹鼎正 打造示範級老人醫院

台灣今年正式邁入超高齡社會，2024年8月接任台大醫院北護分院院長的詹鼎正，是國內老年醫學發展重要推手之一。他認為，「健...

蜷川實花沉浸式光影藝術 今在台北華山開幕

在日本京都掀起熱潮、吸引超過廿五萬人次參觀的「蜷川實花展with EiM：彼岸之光，此岸之影」，今天正式在台北華山開幕，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。