家長隱匿兒女腸病毒 高市府開罰

高雄市鼓山區某私立小學爆發腸病毒群聚感染，4個班級、11名學童染疫；衛生局查出，家長隱匿小孩得腸病毒，仍讓孩子到學校上課，引發校內群聚事件，且疫調過程中規避疫情，昨天依傳染病防治法裁罰至少6萬元。

該所私小上周有一名五年級女童出現紅疹、水泡，自稱過敏、濕疹，學校也未向家長求證，直到12日就讀同校三年級弟弟被校護發現身體出現紅疹、水泡等典型腸病毒症狀，通報為疑似腸病毒個案。

未料疫情一發不可收拾，隔天女童多位同班同學接連感染，因學校採跑班上課跨班、跨年級，病毒也隨之擴散到二年級、三年級，甚至還殃及其他學校國中生及嬰幼兒。

高市衛生局13日、14日接獲學校通報腸病毒群聚疫情，由轄區衛生所進入校園防疫督導全校環境消毒。

衛生局表示，截至15日該校共4個班級的學童感染，包括五年級2班、三年級1班、二年級1班共計11名學童，自10日起陸續發燒、喉嚨痛、紅疹，就醫後診斷疑似腸病毒，其中1名學生嚴重脫水住院，所幸都非重症，皆已返家休養。

進一步調閱就醫病歷，女童1月5日已出現症狀，並於1月7日到診所就醫，當時醫師已判斷為疑似腸病毒，因此認定為首例指標個案，引發校內群聚感染，疫情還擴及其他染疫家庭國中生、嬰幼兒等家庭成員。

防疫人員昨天致電疫調時，家長仍規避疫情未吐實，依傳染病防治法第43條裁處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

衛生局重申，依高雄市腸病毒通報及停課規定，國小一、二年級含課後照顧班與補習班，7天內同一班級有5名以上學生出現疑似腸病毒症狀，須48小時內通報衛生所，落實病童不上課，以防止疫情擴散。

另有家長爆料，姊弟父母都有醫療背景卻選擇隱匿，未讓小孩在家隔離並通報學校，才導致這麼嚴重校內群聚感染。