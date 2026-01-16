跨校跨齡傳染 安親班成腸病毒防疫死角
過去疫調顯示，腸病毒群聚感染通常透過課後補習班、安親班等途徑傳播，因學員來自不同學校、不同年齡層，加上腸病毒傳染力強，易在極短時間造成群聚，疫情控管反而更困難，讓校園之外的場域成為防疫死角。
腸病毒屬於第四類法定傳染病，一般病例不需個別通報，只有出現重症或群聚感染時，須由醫院或學校等機構依法立即通報。
高雄這起爭議案例，通報責任在學校，該校13、14日出現群聚，立即依規定通報衛生所，但疫情已擴散到4個班級、11名學童，然而，回溯指標個案，早在5日就有症狀，7日確診腸病毒，直到12日指標個案親弟，被校護發現典型的腸病毒症狀，才揭露姊弟都有明顯腸病毒症狀還如常到校上課。
據悉，該家長具有醫療相關背景，外界質疑應該更為自律，衛生局昨也要求家長親赴說明，離譜的是，疫調過程中，家長竟多次拒絕、規避及妨礙調查，被依傳染病防治法開罰。
家長在防疫體系中配合通報、誠實說明接觸史和就醫史，本來就是法定義務，但仍有部分家長停留在不要影響上課、或小孩沒人照顧的心態刻意隱匿，直到演變成群聚，才知道大事不妙。
此外，防疫系統和管制措施忽略課後輔導、安親班的防治，等到病毒在課後時間悄悄擴散，爆發新病例，往往已跨校、擴齡傳播開來。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言