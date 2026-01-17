健康永續行動家／台大醫院落實性平 引進風險評估表

近年白色巨塔性騷醜聞頻傳，過去醫院爆出性平案件時，高層多迴避面對，台大醫院院長余忠仁上任後，選擇正面迎戰，將提升院內性平風氣，視為上任後重要推動項目。他說，落實職場性別平等為醫院ＥＳＧ的社會責任（Social）範疇重要項目，上任後已引進性平風險評估表，列為院內各科室風險考核項目之一。

余忠仁重視職場友善，對性平與霸凌案件審慎以待，絕不輕縱。他說，性平委員依規定三分之二以上需為女性，他在台大醫院新竹分院任內，進一步提升該院性平委員女性比率，只有副院長是男性，其餘均為女性，且聘用法律專家等外部委員參與委員會，並對委員會委員提供性別平等教育相關課程，「醫療人員多不熟悉性平案件處理，需仰賴外部力量」。

至於台大總院，設「職場不法侵害委員會」，主責院內性平與霸凌案件處理。余忠仁說，院方對新進員工實施性平教育，且院內全體員工均提供一定時數教育，但主管性平觀念最為重要，除要求主管提升性平意識，他也引進性平風險評估量表，要求各科室主管評估該科室環境風險，包括人員能否維持適當人身距離等，並設法改變或監測科室內性平案件發生。

余忠仁說，即使實施風險管控，性平案件仍有可能發生，院方強化處置流程隱私，且申訴機制改為可跳過各層級主管，直接向人事單位申訴，在院內各公務電腦桌布上，均有直通人事室的申訴管道聯繫方式，除讓潛在受害者方便求助，一旦感到不適，可盡快提出申訴，也提醒全體員工應落實性平、提高自覺，「雖無法完全杜絕性平案件發生，但一定要讓事件處理清楚、明快」。

醫界性平案件調查，被外界詬病調查期間仍持續行醫，或與被害者持續在同一科室任職。余忠仁說，他要求進入性平案件調查過程的兩造應「分流不再接觸」，強化流程控管避免二次傷害，「大家都痛恨性平案件」，盼藉由嚴厲處置，讓院內性平案件發生機率降到最低，避免台大龍頭之名蒙塵，也要讓每位到醫院的病人都安全、安心。