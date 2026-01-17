健康永續行動家／台大醫院啟動鮭魚返鄉 留才傳承經驗

護理人力出走，是新冠後各家醫學中心最大困境，台大醫院院長余忠仁上任後，推動院內「人才永續」，將部分工時護理師、藥師列為制度重點，也積極倡議開放外籍人士擔任護佐，緩解院內專任醫護人員工作負荷。上任後聘用廿餘位退休、離職護理人員「鮭魚返鄉」，擔任部分工時護理師，這些資深護理師也成為傳承經驗的重要關鍵。

余忠仁說，在醫院發展ＥＳＧ面向的醫院治理（Governance），院方持續打造幸福職場，建立同仁關懷計畫，提供心理支持與生活平衡措施，提供同仁子女托育服務、同仁體適能中心，且非公職同仁福利待遇，包括國民旅遊補助、年度考核獎金等，均比照公職同仁。此外，也大幅改善住院醫師待遇，並延攬部分工時藥師、護理師及特聘退休醫師回流，減輕院內醫護人員壓力。

余忠仁（右）擔任台大新竹分院院長時，呼籲大眾挽袖捐血獻愛心。圖／新竹台大分院提供

護理師屬「勞基法」定義的高危勞動職業，依法五十五歲可申請退休。余忠仁分析，院內女性護理師離職原因，包括婚姻、生育等生涯規畫，必須暫離職場。院方利用部分工時機制，回聘離職與退休護理人員逾廿人，每周二至三日於急診後送病房、兒童醫院病房及開刀房等工作職，可望減輕專任護理人員工作壓力。

台大醫院回聘護理師會先經過二至三周訓練，重新熟悉單位工作內容後，就可比照一般護理師排班，此機制可讓護理人員不必被固定工時綁住，可兼顧照顧長輩或孩子等需求，護理人員回任意願高，而屆齡退休的護理人員，可循此機制「退而不休」，回到醫院任職，也能讓這些資深護理人員傳承經驗，讓年輕護理人員受惠。

護佐是協助護理人員處理臨床業務的助力之一。余忠仁說，輔助人力是除了回流人員之外，改善醫療人員工作環境的手段之一，護佐可協助護理師處理不需護理專業的臨床工作，如餵食、翻身拍背等，目前外籍人士無法擔任護佐，僅能擔任看護、幫傭，但國外來台的外籍人士，不少人學歷不差，甚至曾任大學教師，政府應善用這類人力，讓外籍人士也能擔任護佐。

余忠仁說，要留下好人才，除減輕壓力、提供福利，也應提供生涯發展空間，台大醫師積極參與公共事務，擔任政府要職與醫界學協會理事長者，共卅四人次，擔任秘書長及學協會理監事每年至少七百人次，台灣醫藥界具發展潛力，「醫院不可獨自存在」，台大醫院與生醫、智慧醫療產業密切合作，盼與產業界一起走出去，邁向國際化。