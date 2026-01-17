健康永續行動家／台大醫院院長余忠仁 分級醫療助攻永續

台大醫院西址舊大樓，文藝復興式的建築風格，被稱為「最美醫院」，美麗背後卻因古蹟法規限制，空間利用、節能改造均困難重重，每年光是電費就要花上數億元。台大醫院院長余忠仁上任後，設法提升空間利用率，而他認為，讓醫學中心永續經營的關鍵是分級醫療。

古蹟耗能高 門診部將遷移

台大創立於一八九五年，至今已逾一三○年，不只是國內醫院龍頭，更是醫院中的「百年老店」。位於台北市中心精華地段，台大醫院空間運用必須斤斤計較，該院健康大樓歷經逾十年興建，預計今年落成。

余忠仁表示，台大門診部位於西址舊大樓，院方雖設法進行節能改造，但受限古蹟規範，要減少碳排難度相對較高，院方預計將門診部移到健康大樓，不僅可減少往來人流對古蹟的損耗，新大樓配備的高效節能設備，也可節省能量損耗。

除西址舊大樓外，台大醫院東址大樓已使用卅二年，院方積極進行空間整頓。余忠仁說，台大醫院行政單位與各病房、急診都在東址，為讓空間利用更有效率，未來會將行政單位移至已落成的仁愛醫護大樓。院方將進行東址大樓大廳再造，引進自然光線，提升減碳效率，雖不是古蹟，但也使用多年，預計要花費大筆資金。

推星月計畫 院際合作分流

國內醫療現場壓力高，醫護出走、不願意留任醫學中心已經是常態。作為國內醫院龍頭，余忠仁表示，對台大醫院而言，醫療永續的ＥＳＧ三大面向中，除環境（Environment）方面需著手推動減碳，更重要的是人才永續，不僅要留住醫療人才，還要培養新世代人才，「讓台大醫院是國內醫界領頭羊這句話，成為一種期許，而不再被外界拿來諷刺」。

借助分級醫療，為院內醫療人員減壓，讓他們集中精神照顧急、重、難、罕症病人，是余忠仁的人才永續處方。他在副院長任內，曾推動院內「星月計畫」，與周邊診所合作分流病人，「星月計畫中，台大醫院不是月亮，只是星星之一，而月亮是病人」，他認為，以病人為中心的院際合作，才有助醫療環境共好。

在急診壅塞最嚴峻的時代接任院長，余忠仁打破醫界既有框架，與台北市立聯合醫院合作，派三位台大醫院內科系專案醫師，至北市聯醫為病人看診，考量病人心情，服務信賴台大而不願轉至區域醫院的病人，藉此紓解急診壅塞，另也設置門診靜脈注射（ＯＰＡＴ）中心，在下班時間開放，體貼病人需求，讓需要注射抗生素的病人，不必被綁在醫院。

僕人式領導 以病人為中心

余忠仁以病人為中心的理念，來自同為醫師的父親。他說，父親接受日本醫學訓練，曾擔任台大醫院外科主任，後續開業當起外科醫院院長。健保推行後，因只設單一科別，醫院依規定改稱診所，醫師形象與地位改變，病人地位提升，對於醫師的要求也相對增加。

余忠仁跟隨父親教誨，行醫以病人為中心，執掌百年老店龍頭醫院，希望「讓院長變成服務業」，推動僕人式領導，傾聽同仁意見、充分溝通。

台大醫院院長余忠仁行醫以病人為中心。圖／聯合報系資料照片

關於余忠仁

年齡：64歲，1961年生

專長：慢性咳嗽、咳血、肺結節、肺癌、氣喘、慢性阻塞性肺病、肺炎、肺纖維化、間質性肺病治療

現任：台大醫院院長

台灣胸腔重症加護醫學會榮譽理事長

中華民國重症醫學會榮譽理事長

經歷：

台大醫院病歷資訊管理室主任

台大醫院內科部主任

台大醫院新竹生醫分院院長

台大醫院新竹分院院長

台大醫院副院長

台灣醫院整合醫學醫學會理事長

世界重症加護聯盟理事

重要事蹟：

1997與1998年獲台大醫院傑出研究獎

2020年管理科學學會李國鼎管理獎章

2021年醫師公會全聯會「110年特殊防疫貢獻獎」

2022年醫師公會全聯會「111年特殊防疫貢獻獎」

2022年亞太呼吸學會原澤研究獎（Harasawa Research Award）

2024年台灣醫學會第117屆「臺灣醫學會學術演講獎」