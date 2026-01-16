聽新聞
醫病之間／傷口遲遲無法癒合 8旬翁「腳中風」險截肢
近日寒流來襲，低溫不僅讓人手腳冰冷，心血管疾病風險也變高，其中「周邊動脈阻塞性疾病（PAOD）」因好發於下肢，又被稱為「腳中風」，醫師提醒此病症冬季特別容易惡化，若未及早處理，嚴重時甚至面臨截肢。
桃園一名80歲男子最近常感雙腳冰冷，便用電熱毯取暖，豈料被燙傷，傷口發黑遲遲無法癒合，前往衛福部桃園醫院就醫才發現是下肢血液循環不良，屬周邊動脈阻塞性疾病的警訊。
部桃心臟內科醫師黃啟倫指出，低溫會使血管收縮、血壓上升，加速動脈粥狀硬化與血栓形成，導致下肢血流受阻，常見症狀包括走路時小腿痠痛、麻木、無力，休息後才稍微改善。冬季本就是心肌梗塞與中風的高峰期，下肢血管阻塞同樣不可輕忽。
心導管室護理師鄒子婷提醒，不想疾病纏身，預防仍是關鍵，特別是高血壓、高血脂、糖尿病及吸菸者，應積極控制危險因子。日常生活維持規律運動，每天留意足部狀況，保暖時避免直接使用電毯或熱敷設備，同時還要減少久坐與翹腳，保持血流順暢。
鄒子婷強調，許多患者常將初期症狀誤認為腳痛或肌肉疲勞，等到膚色黯沉或傷口惡化，往往已錯過黃金治療時機。若寒冷天氣出現反覆腳麻、行走疼痛或傷口久未癒合，應及早就醫評估。
