今彩539第115014期　頭獎槓龜

中央社／ 台北16日電

今彩539第115014期開獎，中獎號碼19、29、18、27、22；派彩結果，頭獎槓龜。

貳獎192注中獎，每注獎金新台幣2萬元。

3星彩中獎號碼453，壹獎51注中獎，每注獎金5000元。

4星彩中獎號碼5393，壹獎14注中獎，每注獎金5萬元。

實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。

