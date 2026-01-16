大樂透第115005期開獎

快訊

中央社／ 台北16日電

大樂透第115005期今晚開獎。中獎號碼為10、25、22、36、09、21，特別號20。

實際中獎獎號以台彩公布為準。

