農藥殘留奪冠！台中公布10大高風險蔬菜 「香菜」3件就有1件超標

台中市食安處今公布近5年蔬果農藥殘留抽驗結果，農藥殘留超標的蔬果違規率前10名都是葉菜類，前三名為香菜違規率32.6%居冠，其次為九層塔25%、菠菜18.2%，其他辣椒、大蒜、小白菜、青江菜、茼蒿、白蘿蔔及青蔥等也榜上有名。

食安處建議，選購蔬果時留意來源標示及賣場檢驗資訊，優先選擇可信賴通路或具檢驗報告產品。可掌握「看、聞、沖」原則，選擇外觀「看」起來自然、「聞」起來無異味的蔬菜，並於烹調前以大量清水「沖」洗，適度去除外葉或表皮，降低農藥殘留風險，吃得安心又放心。

食安處統計，2022年到去年共抽驗2720件蔬果，檢驗411項農藥殘留，發現168件不符規定，都已立即要求販售業者下架回收。其中151件違規產品來自外縣市供應商，已移請產地所轄衛生機關依法處理；另有17件由中市依法裁處，合計裁罰金額51萬元。

食安處分析近5年抽驗結果發現，前10名源頭供應商占整體違規案件25.4%，以雲林縣業者28件最多，其次為彰化縣業者12件；違規案件有56.6%集中於大型量販店與連鎖超市，前5名通路分別為喜美超市26件、全聯（含善美的公司）17件、美廉社11件、愛買11件及大買家10件。

食安處已要求相關業者強化供應商管理，落實進貨查驗與自主把關責任，並將依違規情形滾動調整抽驗頻率，加強風險控管。

食安處指出，為保障市民消費知情權，台中市蔬果農藥殘留抽驗結果皆即時公開於「台中食藥安智慧雲－食安GIS專區」（https://fdsgisdss.health.taichung.gov.tw/fds），供民眾隨時查詢。食安處也同步將前10名源頭供應商及不合格蔬果統計資料，函文提醒團膳業者、食材供應商及學校，加強校園午餐生鮮食材管理，確保學童飲食安全。

台中市食安處派員到賣場抽驗蔬果。圖／台中市食安處提供