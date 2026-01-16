農藥殘留奪冠！台中公布10大高風險蔬菜 「香菜」3件就有1件超標
台中市食安處今公布近5年蔬果農藥殘留抽驗結果，農藥殘留超標的蔬果違規率前10名都是葉菜類，前三名為香菜違規率32.6%居冠，其次為九層塔25%、菠菜18.2%，其他辣椒、大蒜、小白菜、青江菜、茼蒿、白蘿蔔及青蔥等也榜上有名。
食安處建議，選購蔬果時留意來源標示及賣場檢驗資訊，優先選擇可信賴通路或具檢驗報告產品。可掌握「看、聞、沖」原則，選擇外觀「看」起來自然、「聞」起來無異味的蔬菜，並於烹調前以大量清水「沖」洗，適度去除外葉或表皮，降低農藥殘留風險，吃得安心又放心。
食安處統計，2022年到去年共抽驗2720件蔬果，檢驗411項農藥殘留，發現168件不符規定，都已立即要求販售業者下架回收。其中151件違規產品來自外縣市供應商，已移請產地所轄衛生機關依法處理；另有17件由中市依法裁處，合計裁罰金額51萬元。
食安處分析近5年抽驗結果發現，前10名源頭供應商占整體違規案件25.4%，以雲林縣業者28件最多，其次為彰化縣業者12件；違規案件有56.6%集中於大型量販店與連鎖超市，前5名通路分別為喜美超市26件、全聯（含善美的公司）17件、美廉社11件、愛買11件及大買家10件。
食安處已要求相關業者強化供應商管理，落實進貨查驗與自主把關責任，並將依違規情形滾動調整抽驗頻率，加強風險控管。
食安處指出，為保障市民消費知情權，台中市蔬果農藥殘留抽驗結果皆即時公開於「台中食藥安智慧雲－食安GIS專區」（https://fdsgisdss.health.taichung.gov.tw/fds），供民眾隨時查詢。食安處也同步將前10名源頭供應商及不合格蔬果統計資料，函文提醒團膳業者、食材供應商及學校，加強校園午餐生鮮食材管理，確保學童飲食安全。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言