低價粕油假冒「日本一番頂級橄欖油」 食藥署出手全面下架
有不肖業者自國外輸入低價橄欖粕油，竟假冒高級橄欖油販售。食藥署今天傍晚表示，除相關油品全面下架回收，全案由地檢署偵辦中，針對業者違反GHP等缺失，已要求限期改善。
國內2家食品公司涉嫌自國外引進低價「橄欖粕油」，假冒高價「橄欖油」販售給下游廠商。昨天在士林地檢署指揮下，衛生福利部食品藥物管理署會同保七總隊、新北市政府等，兵分4路前往2家公司搜索，並約談陳姓被告等3名被告到案，訊後諭令陳姓被告100萬元交保。
食藥署今天傍晚透過文字訊息向中央社記者說明，此案為食藥署主動查獲有業者涉輸入「橄欖粕油」，分裝後以品名「日本一番頂級橄欖油」販售，以低價橄欖粕油假冒高價橄欖油，涉有刑責，故報請保七及士林地檢署偵辦。
食藥署表示，現場封存橄欖油及原料油，並由保七查扣油品分裝機具並責付業者保管。此外，另現場查業者有GHP違規等缺失，新北市政府衛生局已依權責要求業者限期改善，同時責令將相關油品下架回收。
食藥署嚴正重申，全案已由士林地檢署偵辦中，市售食品不得有任何攙偽或假冒情事，倘經查獲違規者，除依法從嚴處分，並一律移送檢察機關偵辦，以維護消費者權益與食品安全。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言