快訊

台積電鉅額交易一次刷新歷史十大天價 新天花板換算台股劍指32K大關

高屏大橋死亡車禍！夫妻騎車與曳引車擦撞 太太腦漿四溢慘死輪下

低價粕油假冒「日本一番頂級橄欖油」 食藥署出手全面下架

中央社／ 台北16日電
食藥署今天傍晚表示，除相關油品全面下架回收，全案由地檢署偵辦中，針對業者違反GHP等缺失，已要求限期改善。本報資料照片
食藥署今天傍晚表示，除相關油品全面下架回收，全案由地檢署偵辦中，針對業者違反GHP等缺失，已要求限期改善。本報資料照片

有不肖業者自國外輸入低價橄欖粕油，竟假冒高級橄欖油販售。食藥署今天傍晚表示，除相關油品全面下架回收，全案由地檢署偵辦中，針對業者違反GHP等缺失，已要求限期改善。

國內2家食品公司涉嫌自國外引進低價「橄欖粕油」，假冒高價「橄欖油」販售給下游廠商。昨天在士林地檢署指揮下，衛生福利部食品藥物管理署會同保七總隊、新北市政府等，兵分4路前往2家公司搜索，並約談陳姓被告等3名被告到案，訊後諭令陳姓被告100萬元交保。

食藥署今天傍晚透過文字訊息向中央社記者說明，此案為食藥署主動查獲有業者涉輸入「橄欖粕油」，分裝後以品名「日本一番頂級橄欖油」販售，以低價橄欖粕油假冒高價橄欖油，涉有刑責，故報請保七及士林地檢署偵辦。

食藥署表示，現場封存橄欖油及原料油，並由保七查扣油品分裝機具並責付業者保管。此外，另現場查業者有GHP違規等缺失，新北市政府衛生局已依權責要求業者限期改善，同時責令將相關油品下架回收。

食藥署嚴正重申，全案已由士林地檢署偵辦中，市售食品不得有任何攙偽或假冒情事，倘經查獲違規者，除依法從嚴處分，並一律移送檢察機關偵辦，以維護消費者權益與食品安全。

編輯推薦

食藥署 橄欖油 消費者

延伸閱讀

防範合成喪屍煙彈 食藥署預告納管依托咪酯前驅物、合成卡西酮等3藥品

食藥署預告新增3項管制藥品 喪屍煙彈前驅物入列

橄欖粕油假冒橄欖油販售 檢警約談3名被告

冒充「日本一番頂級橄欖油」！黑心業者拿橄欖粕油販售 父子3人交保

相關新聞

考生注意！下周冷空氣南下低溫探11度 明大學學測天氣曝光

明天是大學學測，氣象署表示，明天迎風面降雨增多，白天溫度是舒適到溫暖，北部高溫約22度，中南部則是25度到26度左右，要...

防範合成喪屍煙彈 食藥署預告納管依托咪酯前驅物、合成卡西酮等3藥品

衛福部食藥署預告修正「管制藥品分級及品項」，將可用於合成喪屍煙彈成分依托咪酯的「2-巰基依托咪酯」納入管理，列為第四級管...

出現異常死亡！屏東今年首例禽流感案例 動防所撲殺逾8600隻蛋雞

屏東縣出現今年首例禽流感案例，動物防疫所13日接獲高樹鄉1處蛋中雞場通報，飼養的蛋中雞有異常死亡情形，隨即啟動防疫機制。...

大掃除順序錯了 恐把好運掃出門？專家提醒：這些風水關鍵要注意

再過一個月就要迎接農曆春節，家家戶戶準備展開年度除舊佈新工程。傳統習俗中，大掃除不僅是整理環境，還具有「掃除晦氣、迎接新...

14年的承諾…失聯移工「黑戶寶寶」出生染HIV 台灣跨海愛心助成長

14年前，「美美」的母親在台灣生下她，但她沒有合法身分，更從母體垂直感染HIV。幸好來自台灣的愛心讓她成長茁壯，如今有機...

低價粕油假冒「日本一番頂級橄欖油」 食藥署出手全面下架

有不肖業者自國外輸入低價橄欖粕油，竟假冒高級橄欖油販售。食藥署今天傍晚表示，除相關油品全面下架回收，全案由地檢署偵辦中，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。