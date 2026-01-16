影／位處險峻橋梁人力巡檢風險高 無人機、AI橋檢車破解視線死角

全台有逾2.6萬座車行橋梁，其中公路局轄管的3348座，部分位於濱海、高山等位置險峻之處，檢測採人工巡檢方式不僅難度高且具高風險性，因此公路局引進「無人機AI智慧橋梁檢測系統」與「AI智慧橋梁橋檢車」，今天亮相，目前於中部14座橋梁、台61線、台72線部分路試辦檢測，未來待AI技術更成熟後，將擴大實施。

公路局轄區內橋梁數量眾多，傳統橋梁檢測方式多仰賴人工目視，作業過程常伴隨高度風險，為導入更安全、高效且智慧化的橋梁檢測技術，公路局自2019年起，推動無人機自動化橋梁檢測及橋梁劣化影像AI分析研究，並完成「無人機AI智慧橋梁檢測系統」與「AI智慧橋梁橋檢車」開發，實現全橋自動化檢測。

該技術由公路局中區養護工程分局主導，陸續與黎明工程顧問公司、工業技術研究院及台達電子工業合作，推動無人機自動化橋梁檢測及橋梁劣化影像AI分析研究，其中無人機橋檢系統耗資200多萬元。

負責公路局中區橋梁檢測的黎明工程顧問公司副總李坤哲說明，過去橋梁檢測需仰賴大量人力，目前全台有2萬6116座車行、人行、鐵道橋梁，車行橋梁就有22985座。

而公路局管轄有3348座，其中，中區（苗栗、台中、彰化、南投）就有1047座，每年檢查2次，除人力負擔外，還有安全性問題，跨海橋梁過往檢測要搭船，深谷橋梁採望遠鏡，塔高較高橋樑檢測也有盲點和危險性，因此嘗試用無人機拍攝輔助。

李坤哲指出，以台1線苗栗後龍溪橋為例，以往進行橋梁檢測需出動8名檢測人員、4台車，透過橋梁伸臂檢測車檢查需2天時間，但在克服無人機沒有GPS定位問題後，不僅可自動生成位置及航線，還能全自動飛行橋檢並生成報告；導入無人機後，只需派出5名人力、1台車及1架無人機，檢測時間也從2天變4小時，大幅精簡人力及檢測時間。

公路局中區養護工程分局養護科長蔡宜宏說，目前有轄內有14座河及感潮河段橋梁實施無人機實地檢測，透過無人機橋檢以及AI自動劣化影像分析，包含混凝土裂縫、剝落、白華、滲水、鋼板和螺栓生鏽等皆可抓出，AI劣化偵測準確度高達78%以上，部分項目可達9成以上。

蔡宜宏表示，部分橋梁劣化構件位處檢測人員視線死角，可透過無人機確實檢出，作業成本僅傳統橋檢的6成，還可減少人員攀爬作業的風險，今年規畫將舉辦教育訓練讓其他分區工程單位學習。

此外，目前台61線西濱快速公路也引進AI橋檢車，可針對橋面構件如橋護欄、伸縮縫及排水設施，試辦路線約10公里，透過AI橋檢車多視角鏡頭結合AI影像辨識技術進行檢測，以時速40至80公里車行方式取代傳統徒步檢測，大幅降低檢測人員於橋面作業之風險及對交通影響性。

根據交通部統計，2022年至2025年年9月，國道施工車輛或緩撞遭撞事故共454件，平均每3天就有1起事故發生。

因此，公路局在西濱快也引進AI橋檢車試辦橋檢，AI橋檢車可針對橋面構件如橋護欄、伸縮縫及排水設施，車輛上設置5個攝影鏡頭並結合AI影像辨識技術進行檢測，以時速40至80公里車行方式，取代傳統徒步檢測，大幅降低檢測人員於橋面作業的風險及對交通影響性。

李坤哲指出，國道和快速公路上車速快，人員徒步巡路檢測風險高，過去就曾發生多起使用自動駕駛輔助系統的車輛，在國道上追撞施工緩撞車，也確實曾有人員因巡路發生事故，因此引進AI系統裝載在巡檢車上，車速80公里下，一秒可拍攝45張巡檢畫面，影像更可即時傳出。

公路局表示，未來將持續深化AI技術研發與跨域合作，帶領國內智慧橋梁檢測技術及產業發展，逐步建立智慧化、數位化且永續之橋梁維護管理模式，未來淡江大橋也將有類似AI或無人機橋檢設備協助，目前暫無時程表。 部分橋梁位於濱海、高山等位置險峻之處，檢測採人工巡檢方式不僅難度高且具高風險性，因此公路局引進「無人機AI智慧橋梁檢測系統」。記者胡瑞玲／攝影 透過無人機橋檢以及AI自動劣化影像分析，包含混凝土裂縫、剝落、白華、滲水、鋼板和螺栓生銹等皆可抓出，AI劣化偵測準確度高達78%以上，部分項目可達9成以上。記者胡瑞玲／攝影 公路局引進「AI智慧橋梁橋檢車」。記者胡瑞玲／攝影 公路局引進「AI智慧橋梁橋檢車」。記者胡瑞玲／攝影 無人機AI智慧橋梁檢測成本，為傳統人力作業6成。記者胡瑞玲／攝影 部分橋梁位於濱海、高山等位置險峻之處，檢測採人工巡檢方式不僅難度高且具高風險性，因此公路局引進「無人機AI智慧橋梁檢測系統」與「AI智慧橋梁橋檢車」。記者胡瑞玲／攝影 無人機AI智慧橋梁檢測成本，為傳統人力作業6成。記者胡瑞玲／攝影