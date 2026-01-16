防範合成喪屍煙彈 食藥署預告納管依托咪酯前驅物、合成卡西酮等3藥品

衛福部食藥署預告修正「管制藥品分級及品項」，將可用於合成喪屍煙彈成分依托咪酯的「2-巰基依托咪酯」納入管理，列為第四級管制藥品原料料，另增列「苯基乙基胺戊酮」、「7-羥基帽柱木鹼」2項藥品為第三級管制藥品。食藥署指出，前述藥品無醫療用途，預告14日並公告生效後，存放這些藥物的機構、業者，應依規定申請管制藥品登記證，並需符合相關管制規範。

食藥署管制藥品組副組長張志旭表示，本次新增納管的3項成分，均無醫療用途，為配合法務部毒品管制，將相關品項列入管理，未來除部分科研需求外，其餘情況均不得使用，預告修正期間為1月13日至27日止，後續匯整各界意見後，經行政院核定後，將正式公告上路，屆時留存藥品的機構業者，除需申請管制藥品登記證，也要符合設置簿冊登載藥品進出情況等規定，並定期申報。

張志旭說，除「2-巰基依托咪酯」可用於合成新興毒品依托咪酯，「苯基乙基胺戊酮」屬合成卡西酮類物質，也會被作為新興毒品使用，為此必須嚴加管制，如欲使用管制藥品進行醫療教育研究試驗者，需事前向衛福部提出管制藥品申請，經核准後始得使用；辦理該等管制藥品之輸入、輸出、製造、販賣、購買及使用等相關事宜，須確實遵照管制藥品管理條例相關規定辦理。

違反管制藥品相關規定者，訂有多項罰則。張志旭表示，未領有管制藥品登記證，而輸入、輸出、製造、販賣、購買管制藥品者，可處最高30萬元罰鍰；領有管制藥品登記證者，未確實設置簿冊者，最重也可處30萬罰鍰。未定期申報藥品使用情況，最高可罰15萬元；未經衛福部核准，就將管制藥品拿來從事醫藥教育研究試驗者，可處發30萬元以上罰鍰。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885