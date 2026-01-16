快訊

深耕學齡前幼兒教育逾半世紀 信誼基金會獲頒「社會教育貢獻獎」

聯合報／ 記者黃仕揚/台北即時報導
信誼基金會成立半世紀以來，在現任董事長張杏如的帶領下為台灣社會幼兒教育開創了許多創新服務。圖/信誼基金會提供
基金會是台灣最早推動兒童早期教育的民間組織，今(16日)獲頒教育部114年度「社會教育貢獻獎」團體獎，並由信誼基金會營運長廖瑞文代表領獎。信誼基金會成立半世紀以來，在現任董事長張杏如的帶領下，從親職教育開始，呼籲社會重視學齡前的幼兒教育，推動親子共讀、親子共玩，提供多元教養行動方案，時刻提醒父母，以孩子的發展為基礎，為孩子營造一個優質、理想的學習環境。

信誼基金會成立於1971年，由永豐餘集團創始人何傳先生（字信誼）和兩位兒子共同創立，以濟貧助學為主。1977年，共同創辦人何壽川先生和夫人張杏如女士，面對台灣經濟起飛年代，社會普遍對兒童早期教育缺乏認識，決定以幼兒為關懷社會的核心工作，並由張杏如女士親任執行長，帶領團隊以實際行動，向社會推廣「學前教育」。

信誼以兒童發展為基礎，從親職教育做起，隨時代需求開啟許多社會教育創新服務。在台灣教育體系還沒有幼兒教育系的年代，設立學前教育研究發展中心、學前教育資料館，成為孕育幼兒教育人才的搖籃；發行台灣第一份與父母討論0~6歲教養的《學前教育》月刊、成立第一家幼兒專業出版社、創設第一家玩具圖書館、第一座親子館、第一間幼兒圖書館。

同時引領「幼兒教育」，設立信誼實驗幼兒園，以實證發展幼兒園教學資源，建立本土化幼兒教育模式，推廣啟發式教育；所設立的「親子館」倡導「親子共玩」，以實體場域落實幼兒「在遊戲中學習」、「做中學」的理念，不僅是今日各縣市普設親子館命名的由來，更是室內親子遊戲場域的典範。

接續創設「信誼幼兒文學獎」和「信誼兒童動畫獎」，鼓勵人才為台灣兒童創作，致力推動台灣作品站上世界舞台。舉辦兒童發展國際研討會、引進Bookstart嬰幼兒閱讀運動，台灣兒童早期閱讀在信誼基金會長期的呼籲和推廣下，不僅已納入正規教育，更成為每一個家庭，自孩子出生起便是家庭教育中不可忽視的一環。為響應永續教育，更自2024起率先全面使用FSC認證紙張，印製所有新書和再版書籍，以行動守護森林資源的承諾，落實永續生活主張。

信誼基金會獲頒教育部114年度「社會教育貢獻獎」團體獎，並由信誼基金會營運長廖瑞文代表領獎。圖/信誼基金會提供
