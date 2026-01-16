台北當代館2026年底迎壓軸展 為閉館暫別觀眾
台北當代藝術館預計在2027年初展開為期3年的整修閉館工程，當代館今天預告，將有大展由館內工作者以自身視角出發，也邀請策展人規劃以館內志工為主角的展覽，向觀眾暫別。
台北當代館代理館長詹話宇今天向媒體表示，當代館2025年總參觀人次達22萬6306人次，這也是自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後最高參觀人次。台北當代館今年邁入第25週年，5月將進行系列館慶活動，年底便開始推出與觀眾暫別的大型活動，迎接2027年1月開始閉館整修。
暫別活動之一，包含將在9月起跑的展覽「我們將再見的地方」（暫名），由台北當代館展覽組全組策畫，將以「集體記憶與空間記憶」、「不可見的勞動」與「公共性作為實踐」3大面向，回應館所面臨整修的關鍵時刻。
台北當代館展覽組組長吳中平表示，希望透過展覽讓觀眾放緩腳步，發現美術館不只是展示作品的場所，而是被持續使用的空間，有人來工作、看展、有人經過、有人路過而駐足停留，這些交錯時刻就是美術館最真實的樣貌與日常，希望大家能藉由展覽作品注意到平常較少關注到的空間。
長年在館內陪伴觀眾的志工也將成為主角，台北當代館邀請策展人張美陵策畫「在場，未完待續」（暫名）展，預計將由策展人與志工共創，11月展出。張美陵笑說，也許大家會驚訝志工也能辦展，「我收到邀請也嚇一跳，簡直是挑戰藝術概念了吧。」
台北當代館志工超過200人，最資深志工自25年前開館便服務至今，張美陵說，目前仍在討論如何進行這檔展覽，但希望能讓大家看見這群來自不同領域、但對藝術都有興趣的人，也期望從中讓大家看見文化場域的重要性。
此外，迎接館慶25年，台北當代館也特別策劃古蹟繪本出版計畫，預計於9月全國古蹟月推出，將呈現當代館的歷史沿革、建築特色與展演精神，引導讀者認識這座由古蹟轉化而成的美術館，如何在不同時代中承載藝術實踐與公共文化角色。
