埔基醫院走過70年 超高齡社會強化長期照顧能量

中央社／ 南投縣16日電

埔里基督教醫院今天辦理70週年感恩禮拜，面對超高齡社會，院方表示，將在埔里鎮、水里鄉建綜合式長期照顧機構，未來結合智慧醫療與跨專業團隊，守護大埔里及原鄉居民健康。

埔里基督教醫院守護埔里鎮、魚池鄉、仁愛鄉、國姓鄉等居民健康，院方今天舉辦70週年紀念感恩禮拜，同時推出院史導覽暨成果海報展，呈現重要里程碑、發展成果、近年智慧醫療推動亮點，並於埔基小教堂、懷舊診間及院史館，透過數位互動讓來賓更深入了解埔基醫院在山城醫療、教育培育、社區服務的努力與轉變。

埔基醫院表示，1955年在埔里成立，從一間簡樸診所出發，走過醫療資源匱乏、交通不便與多次重大挑戰，逐步發展為結合醫療、教學、長照與社區照護的區域教學醫院，特別是1999年集集大地震期間，埔基扮演關鍵醫療支援角色，成為居民心中最重要依靠。

埔基醫院院長蘇世強表示，埔基近10多年積極開展長照服務，成立長照教學中心，並在大埔里地區推動30多個長照據點，今年也將在埔里鎮、水里鄉興建綜合式長期照顧機構，合計提供320床位，並持續與國立暨南國際大學護理暨健康福祉學院培育專業人力。

