出現異常死亡！屏東今年首例禽流感案例 動防所撲殺逾8600隻蛋雞

屏東縣出現今年首例禽流感案例，動物防疫所13日接獲高樹鄉1處蛋中雞場通報，飼養的蛋中雞有異常死亡情形，隨即啟動防疫機制。15日確認感染H5N1亞型高病原禽流感病毒，今天前往該場執行撲殺作業，共撲殺8640隻雞，並完成場區清潔消毒工作及回溯追蹤。

動防所表示，已啟動該場半徑1公里內養禽場監測採樣工作，及周邊半徑3公里進行訪視輔導，訪查區內禽場有無可疑病例，確認家禽健康情形及有無病毒活動，並持續加強高風險養禽鄉鎮養禽場周邊環境消毒，控制疫情散播。

農業處長鄭永裕表示，每年10月至隔年3月為禽流感好發季節，提醒養禽業者必須落實各項生物安全措施，徹底消毒人員、車輛、運輸工具及其他進出禽場器具，並維持防鳥圍網設施正常運作。

業者也要每日自主觀察場內家禽健康狀況，若發現異常症狀，盡速通報動物防疫所，以利控制及防範疫情蔓延。未依規定通報者，依「動物傳染病防治條例」規定撲殺動物不予補償，且另處5萬元以上100萬元以下罰鍰。

屏東縣高樹鄉1處蛋中雞場出現今年首例禽流感案例，動防所今天前往該場執行撲殺作業。圖／縣府提供