考生注意！下周冷空氣南下低溫探11度 明大學學測天氣曝光

明天是大學學測，氣象署表示，明天迎風面降雨增多，白天溫度是舒適到溫暖，北部高溫約22度，中南部則是25度到26度左右，要到19日晚上冷空氣南下才會有明顯降溫。

115學年度學科能力測驗將於1月17日到19日登場，中央氣象署預報員劉沛滕表示，明天迎風面的基隆北海岸、東半部及大台北山區降雨增多，迎風面會有局部降雨。

劉沛滕說，19日起受到東北季風的影響，迎風面雨勢會越來越明顯，20日起迎風面因冷空氣南下帶來水氣，可能有較大雨勢，中南部則是多雲到晴，22日起水氣通過，各地雲量增加。

劉沛滕指出，溫度變化上，這兩天白天相對舒適及溫暖，北部高溫有攝氏22度左右，中南部地區有25度到26度，明天雲量減少中南部高溫可能達到27度到28度，要到19日晚上20日清晨冷空氣南下，各地溫度下降。劉沛滕表示，冷空氣目前預估強度為大陸冷氣團到強烈大陸冷氣團之間，預計低溫中部以北在13度上下，部分地區可能更低一些，22日清晨最冷，北部低溫約落在11度左右。

另外，劉沛滕表示，明天清晨西半部跟馬祖可能起霧，能見度可能較差，提醒民眾留意。

至於颱風洛鞍，劉沛滕說，目前還在菲律賓東側東南海面上，移動速度較慢，預期19日及20日持續往北移動後會遇到冷空氣減弱，對台灣沒有影響。